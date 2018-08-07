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MEVLÜT TEZEL
07 Ağustos 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Çakır, ‘VAR’dan bile iyi

karşılaşmasında Galatasaraylı Garry Rodrigues'in kaleciyle karşı karşıya kalmadan önce Dany'nin müdahalesiyle yerde kalmasına 'ın sarı kart göstermesi bence doğru karar. Bazıları, 'Rodrigues gibi hızlı bir oyuncuya o pozisyonda savunma oyuncuları yetişemez' diyor.
Evet, yetişemez ama Rodrigues daha hızlı koşuyor diye kırmızı kart gösterilecek diye de bir kural yok. Yani kuralı hızlı ve yavaş koşan futbolculara göre yorumlayamayız.
O pozisyonda diğer savunma oyuncusu topsuz koşuyor ve Rodrigues'e yetişme ihtimali var. Çakır'ın Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla pozisyonu tekrar izleyip doğru karar vermesini kutlamak gerek. Tabii tam tersini düşünen futbol ve hakem yorumcuları da var. Bazen böyle çok tartışmalı pozisyonlar da olacaktır.
Bu noktada VAR sistemini karalamak yerine hakemin takdirine saygı göstermek gerekir.

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