Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde "Nihat (Kahveci) bizden tefeci gibi para aldı" demişti.

Nihat Kahveci de WhatsApp'tan mesajlar yazmış ama Orman cevap vermemiş.

O da yazdığı mesajları sosyal medyadan paylaştı ve ortalık karıştı.

Türkiye'de şöyle bir anlayış var; önce yabancı futbolcuların borçları ödenir. Çünkü ödeme yapılmazsa UEFA'ya şikayet ederler ve sözleşmelerini iptal ederler. Nihat gibi yerli futbolcular haklarını aradıklarında ise 'Sen bizim evladımızsın, nasıl yaparsın bunu?' denir. Ya da tefeci olmakla suçlanırsınız.

Elbette Nihat'ın 'feda' döneminde Beşiktaş'a faiz, icra ve avukatlık masrafı ödetip sonra da "Ben yapmadım, avukatım yaptı" demesini başkan da, taraftar da unutmaz! Öte yandan Nihat'ın, karşı tarafın cevap vermediği özel mesajları paylaşması büyük ayıp.

Karşı taraf cevap verse demek ki onları da paylaşacaktı! Nihat'ın o yazışmada, 'Şunu bilin, ben sizin bilmediğiniz çok şeyi biliyorum' diye yazdıktan sonra sildiği mesaj merak konusu oldu. Nihat'ın son mesajı ise 'Cevap yazmasanız da siz busunuz.' Nihat hem Orman'ı ne olduğu bilinmeyen bir suçlamayla töhmet altında bıraktı, hem de sildiği mesajı göstererek tehdit etmiş oldu. Mesajlardaki yazım yanlışlarına ise hiç girmiyorum!



İSTENMEYEN ADAM İLAN EDİLDİ

Nihat, başta haklı olduğu bir konuda haksız, hatta tehdit eden adam durumuna düştü. Orman ise Nihat'ın yaptığı ayıpla mağdur taraf oldu. Orman'ın mesajlara cevap yazmayıp engelleme koyması da Nihat'ı sanki mesajlarına dönülmeyen eski arkadaş pozisyonuna düşürdü. Nereden nereye...

Nihat, Beşiktaş altyapısında yetişip La Liga'da dünya starı olmuş tek futbolcuyken şimdi Beşiktaş camiasında istenmeyen adam ilan edildi! Daha kötü bir kariyer yönetimi olamazdı.