Dünyaca ünlü şarkıcı Alicia Keys'in 'Halkalı Şeker' türküsü eşliğinde denizde yüzmesi ve o anları Instagram'da paylaşması sosyal medyada olay oldu. Keys'in yüzdüğü sahil, Türkiye sınırları içerisinde mi? Yoksa ünlü şarkıcı, 50-60 liralık tekne turuna mı katıldı? Eğer bu şarkıyı Türkiye dışında bir ülkede dinliyorsa, bu daha güzel. Demek ki türkülerimize ilgi duyuyor. Bizim pop şarkıcıları hep yurt dışına açılmaktan bahsederler ama bir türlü açılamazlar. Artık internet, sosyal medya vs. var. Kaliteli müzik yaparsanız, Alicia Keys de bir gün sizi yüzerken dinleyebilir. Bahane üretmeye gerek yok!