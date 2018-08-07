Coşkun Sabah, aylardır birlikte her görüntülendiklerinde "Klip çekeceğiz" diye açıklama yaptığı Ukraynalı modelle en son önceki gün Atatürk Havalimanı'nda görüntülendi. Sabah, gazetecileri görünce önce araca saklanmış, sonra da dışarı çıkıp "Violetta ile iki ay önce annesiyle İstanbul'a geldiğinde anlaşmıştık. Ama benim iş trafiğim yüzünden klibi iki gün önce çekebildik. Model arkadaşımız Ukrayna'ya uçuyor. Onu yolcu ettim. Klip parasını almaya geldi..." demiş. Ne klipmiş arkadaş, çekimleri iki ayda zor bitti! Violetta bu dönemde birkaç kez ülkesine gidip geldi herhalde ya da annesiyle iki ay tatil yaptı! Bu arada Sabah, parayı neden bankadan geçmemiş anlamadım. Sabah'ı, 64 yaşında olmasına rağmen sanatında bu kadar istekli olduğu için de kutlamak mı gerekiyor, bilemedim.