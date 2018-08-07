Fotoğrafta denizde yüzenler; sokakta çalışmak zorunda olan, dilencilik yapan, trafik lambalarında mendil vs. satan çocuklar. Mersin'de hayata geçirilen Sokakta ya da Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu projesi kapsamında; sokakta çalışan çocuklar, sokaklardan alınıp yüzme öğretildikten sonra denizle buluşturuluyor. Projenin hedefi; çocukların dilenci olmalarını, sokakta çalışmalarını engellemek. Yüzmeyi öğrenen, çeşitli aktivitelere katılan çocuklar arasında deniz kenarında yaşayıp ilk defa denize girenler bile varmış! Bu ve benzer projeler diğer illere de örnek olmalı.