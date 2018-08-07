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MEVLÜT TEZEL
07 Ağustos 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Sokak çocuklarını kurtarmak...

Fotoğrafta denizde yüzenler; çalışmak zorunda olan, dilencilik yapan, trafik lambalarında mendil vs. satan çocuklar. 'de hayata geçirilen Sokakta ya da Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu projesi kapsamında; sokakta çalışan çocuklar, sokaklardan alınıp yüzme öğretildikten sonra denizle buluşturuluyor. Projenin hedefi; çocukların dilenci olmalarını, sokakta çalışmalarını engellemek. Yüzmeyi öğrenen, çeşitli aktivitelere katılan çocuklar arasında deniz kenarında yaşayıp ilk defa denize girenler bile varmış! Bu ve benzer projeler diğer illere de örnek olmalı.

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