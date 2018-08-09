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MEVLÜT TEZEL
09 Ağustos 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Dijital çağın çocukları

Yeni kuşak çocuklarda hep bir tatmin olmama, çabuk sıkılma duygusu var.
Büyükleriyle ilişkilerini ödüllendirme üzerine kuruyorlar.
Şımarıklık, saygısızlık; çocukların karakteristik özellikleri olmaya başladı. Çünkü onlar dijital çağın çocukları!
Dünyahalleri.com'da, merkezli 5Rights Vakfı'nın bu konuyla ilgili Dijital Çocukluk raporundan bazı bölümler yayınlandı.
Rapora göre; birçok video oyunun ve uygulamaların bağımlılık yaratan tasarımları çocukların beyin yapısını değiştiriyor.
Bu tasarımlar, kullanıcıları ödüllendirmeye dayalı, istemli hareket etmeyi engelleyen bir döngüye sokuyor.
Oyuna devam edilmesi için dopamin hormonunu da arttırdığı görülüyor... Neredeyse bütün dijital ortamlar, özellikle , kullanıcıları döngüye bir an önce girmeleri için teşvik ediyor.
Özetle tabletlerdeki oyunlar, sosyal medya, YouTube videoları çocukların karakterlerinin oluşumunda büyük rol oynuyor!

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