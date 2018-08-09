Bursa'da 40 yıldır fırıncılık yapan Kazım Balaban'a 400 gram ekmeği 1 liradan sattığı için dava açılmıştı. Rakip fırıncılar, kendilerinden yarı fiyat ucuza ekmek sattığı için Balaban'dan şikayetçi olmuştu. Bilirkişi, Balaban'ın 400 gram ekmeği 1 lira 65 kuruşa mal ettiğine yönelik rapor hazırlamış.

Balaban ise "Ekmeği 65 kuruş zararına satmıyorum, bilirkişi mülkiyeti bana ait olan fırının kira bedelini 4 bin lira gösterip maliyete eklemiş" diye isyan ediyor.

Fırıncılar büyük lobi aslında! Memlekette ucuza kaliteli ekmek satsanız bile başınız belaya giriyor.