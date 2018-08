Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurbanlık ortaklarının niyetinin ibadet olması gerektiğini belirten bir duyuru yaptı. Açıklamada, Hanefi mezhebine göre; kurban hisselerine ortak olanlardan birinin et niyetiyle ortak olmasının, o hayvana ortak olan herkesin kurbanını geçersiz kılacağı vurgulandı. Çok yerinde bir açıklama bence.

Hissedarlar, niyetlerinin derin dondurucuları etle doldurmak olmadığını baştan açıklamalı! Hali vakti yerinde olmasına rağmen bazıları sırf bu sebepten danaya girmiyor. Çünkü sen yapmasan bile hissedarlar arasında mutlaka et pazarlığı yapanlar, eti fakire bağışlamayanlar oluyor.

Ne yazık ki, kurban ibadetinin gereklerini unutanlar var. Fakir fukaraya et bağışı yapmak yerine sadece kazanacağı eti düşünerek kurbana girenler var.

Sakatatı fakire dağıtıp kendilerine en güzel yerleri ayıranlar da oluyor.

Kesilen hayvandan çıkan etin kilosuna göre ödeme yapanlar, 'Sen çok aldın' diye tartışanlar... 'Kurban gelse de dana kesip eti dondurucuya doldursak' diye düşünenler de var.

Kurbanlık hayvan kendin için değil, fakir fukara et yesin diye kesilir!