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MEVLÜT TEZEL
09 Ağustos 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Seninki de dert mi Vedat Milor!

Ünlü gurme , ABD'de doğup büyüyen kızı ile postacı arasında yaşananları Twitter'dan paylaştı.
Kendisi yokken eve gelen postacıya kapıyı 16 yaşındaki kızı Ceylan'ın açtığını aktaran Milor, kimliği olmadığı için kızını azarlayan memurun, "Sen Türk'e benzemiyorsun.
Sen yabancısın ve üstünde kimlik olmalı" dediğini yazdı.
Milor, postacıyı bulmuş, kızından özür dilemesini istemiş. Postacı da hakaret etmediğini belirtip özür dilememiş. Milor da postacıyı Twitter'dan PTT'ye şikayet etmiş.
Olayı bir de postacıdan dinlemek lazım. Ortada bir yanlış anlaşılma olabilir. Postacı doğru adrese geldiğini ve postayı bırakacağı insanın kim olduğunu teyit etmek zorunda. Kimliği görmek istemesi normal.
Elbette postacının konuşma tarzında kabalık var mı, o tartışabiliriz.
Lakin postacı bütün gün yaz sıcağında kan ter içerisinde çalışırken kapıyı açan kişiye Vedat Milor gibi nazik cümleler kuramamış olabilir.
Ya da Milor'un kızı postacının ne dediğini tam anlamamış olabilir.
Milor sadece kuzu yerken değil, derdiyle de insanı kıskandırmayı başardı doğrusu.
Seninki de dert mi Vedat Milor?
Memlekette neler oluyor, Milor'un kafaya taktığı meseleye bak!

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