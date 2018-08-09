Bein Sport'un mahkemeye başvurup Süper Lig maçlarının oynandığı saatlerde Periscope'a erişim yasağı uygulama kararı aldırmasını eleştirmiştim.

Hıncal Abi (Uluç) de beni eleştirmiş: "...DigiTurk 100 milyonlarca dolar ödemiş, maç yayın hakkını almış, tribünlerde binlerce cep telefonlu beleş uygulama indirmiş, beleş canlı maç yayınlıyor.

DigiTurk haklı olarak itiraz etti ve Süper Lig maç saatlerinde Periscop uygulamasına erişim yasağı getirildi... 'Yayın hakkı' satılabilir bir değer. Satılmış da...

Vatandaş da parasını öder alır..." Hıncal Abi, yazdıklarında haklısın ama ben yazımda korsan yayını savunmuyorum ki. Korsanla mücadele yönteminin yanlış olduğunu anlatmaya çalıştım.

Periscop sadece korsan maç yayını için kullanılmıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde Periscop'la canlı yayın yapabiliyorsunuz.

Periscop, insanlara gazeteci olma fırsatı bile sunan bir uygulama.

Bir ayaklanmayı, yangını, depremi, hayata dair güzel bir anı vs. her şeyi paylaşıyorsunuz. Bein Sport'un yaptığı, haftanın dört günü iki-üç saatlik maç yayınlarında Periscop'la yayın yapmayı engellemek oldu. Bu yasak bir çocuğun doğum günü görüntülerini canlı paylaşmayı bile engellemek anlamına geliyor. Canlı yayın Instagram ve Facebook'ta da yapılıyor!

Böyle çözüm mü olur Hıncal Abi?

O zaman maç yayınlarında Türkiye'de internetin fişini çekelim!