Farkında mısınız, eskiden yıldız futbolcuların transferleri konuşulurdu. Şimdi ise hangi takımın hangi oyuncuyu sattığı daha çok gündem oluyor. Bir futbolcu iyi paraya satıldıysa taraftarlar mutlu oluyor. Ee döviz yükseldi, takımlar borç batağında ve hesabı tutturamayan takım, Avrupa kupalarından men ediliyor. Artık takımların önce futbolcu satıp sonra transfer yapmasından doğal bir şey olamaz ama eskisi gibi yıldız futbolcuların transfer edilemeyeceği döneme de girmiş bulunuyoruz. Umarım bu durum, futbolun seyir zevkini fazla etkilemez. Geçmişe bakıyorum; Alex, Hagi, Anelka, Drogba kalitesindeki futbolcuları artık kolay kolay izleyemeyeceğiz gibi geliyor. Bu işten Bein Sport zararlı çıkar mı acaba?