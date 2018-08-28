Tatil bitti, geriye çöp dağları kaldı. Özellikle Muğla ili çöpe doydu!

Sadece Marmaris'te, dokuz günlük bayram tatili süresince 200 belediye personeli tarafından toplam 4 bin 500 ton çöp toplandı. Ula ilçesine bağlı 'Sakin Kent' Akyaka Mahallesi'nde tatillerini ormanlık alanda çadır ve karavanlarında geçirenlerin bıraktığı çöpler, vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler utanç verici... En çok üzüldüğüm nokta ise, doğa harikası koylarda çadır kuran kampçıların geride bıraktığı çöplerdi. Normalde kampçılar, doğaya saygılı olur. Herkes çöpünü toplasa; ne çevre kirliliği olur, ne de bu çöpleri toplamak için belediyeler fazla insan çalıştırmak zorunda kalır.

Tatil bölgelerinde yaşayan insanlar duyarlı; tatilcilerin attıkları çöpleri bile topluyorlar ama her bayram aynı rezillik yaşanıyor. Büyük şehirlerden akın akın Ege ve Akdeniz'e tatile gidenler, geride çöp yığınları bırakıp dönüyor. Çevreyi kirletmek bir kültür sorunu; çöpünü toplamayan insan kalitesizliğini göstermiş oluyor ama bu durum onların umrunda değil ki! Bir tarafta bazen çöp kutusu bulamadığı için elindeki pet şişeyi 2-3 kilometre taşıyanlar, diğer tarafta ise yiyip içip bütün pisliğini arkasında bırakanlar var.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bu yıl açıkladığı idari para cezaları listesinde, umuma açık yerlerde, ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlere uygulanacak para cezasının 232 lira olduğu yazıyor. Ceza var ama uygulayan yok...