Berkay Şahin'i dinlemek için Çeşme'deki Tren Beach'e giden bir türbanlı kadın mekana alınmamış. Bir kadın, 'Bugün Instagram sayesinde meşhur olan bir plaja Berkay'ı izlemeye gittik. Rezervasyonumuz vardı ama türbanlıyız diye resmen kapıdan kovulduk. Çok büyük ayıp!' şeklinde tweet atınca sosyal medya karışmış.

GUNAYDIN'ın deneyimli muhabiri Yüksel Yavuz olayı araştırdı, görüşler aldı. Olayla ilgili tüm detayları aşağıdaki haberde okuyabilirsiniz. Berkay da duruma kızmış ama açıklamasında, mekan yöneticilerinin kadını içeri almama nedeninin rezervasyon sorunu olduğunu söylüyor. Başörtülü kadın ise rezervasyonları olduğu konusunda ısrarcı...



KİM YALAN SÖYLÜYOR?

Demek ki taraflardan biri yalan söylüyor; acaba yalan söyleyen kim? Umarım yalan söyleyen ortaya çıkar.

Yıl olmuş 2018; hâlâ başörtülü- başörtüsüz ayrımının yapılma ihtimalini düşünmek bile insanı üzüyor.