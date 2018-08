Yeni ING Bank reklamında 'Can Manay' mı, yoksa Ozan Güven mi oynuyor belli değil! Elbette 'Fi' dizisinde 'Manay'ı oynayan Güven'di ama bu, reklamlarda da 'Manay'ı oynayacağı anlamına gelmez.



İTİCİ BİR KARAKTER

Ya Güven, 'Fi' dizisinden ve canlandırdığı 'Can Manay' karakterinin etkisinden kurtulamadı ya da reklam yönetmeni, Güven'e 'Manay' gibi oyna' dedi. Elbette 'Can Manay' karakterinin popülaritesinden faydalanmak istenmiş olabilir. Ancak 'Manay'ın psikopat ve zaman zaman itici bir karakter olduğunu hatırlatmama gerek yok herhalde. Reklamda müşterilerine güven aşılaması gereken bir banka ile psikopat bir karakterin yan yana gelmesi enteresan İlginç bir reklam olmuş. Belki de reklamın sadece ilginç olmasını, çok konuşulmasını yeterli görmüş olabilirler.