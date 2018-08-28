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MEVLÜT TEZEL
28 Ağustos 2018, Salı MEVLÜT TEZEL

Doktorlara sahada da mı şiddet?

, Beşiktaş- Antalyaspor maçında sakatlık geçiren Bahadır'ı tedavi eden sağlık ekibine, "Daha hızlı olun" diyerek vurdu ya da onları sert bir şekilde itti vesaire...
Bazen görüntü üzerinden tespit etmek zorlaşıyor. Vakit geçirmek isteyen futbolcular, bazen yalandan yerde yatıyor ve şovlarına sağlık görevlilerini de alet ediyorlar. Gökhan'ın tepkisi aslında bu durumaydı. Hakemler vakit geçirmek isteyenlere anında kart göstermeli. Tabii bu durum, Gökhan'ın sağlık görevlilerine yaptığı müdahaleyi haklı çıkarmaz. Gökhan gibi beyefendi bir futbolcuya yakışmayacak bir hareket bu.
Hastanelerde sık sık saldırıya uğrayan sağlık ekipleri, umarım Gökhan'ın bu hareketinden sonra yeşil sahalarda da şiddete maruz kalmaz. Çünkü dayak yiyen haberleri arttıkça hastanelerdeki şiddet olayları da çoğalıyor. İnsanlar garip bir şekilde 'Aa doktor dövülüyormuş!' deyip en küçük olayda bile saldırıya geçiyorlar. , Gökhan'a gerekli cezayı verirse bu

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