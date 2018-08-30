Türkiye'de günde 4 milyon 900 bin ekmek çöpe atılıyor.

Bir yılda çöpe atılan ekmek sayısı ise 1.7 milyar.

Türkiye'de çöpe atılan ekmekle yaklaşık 2 milyon insanın bir yıllık gıda ihtiyacını karşılamak mümkün.

Türkiye'de ekmek kutsaldır; yere düşse bile öpülüp bir kenara konur. Bayat ekmek çöpe atılmaz; köfteye konur, tirit yapılır, kızartılır kahvaltıda yenir.

Peki, bu kadar çok ekmek neden çöpe gidiyor? Restoran, otel gibi toplu yemek yenen yerlerde ekmeklerin daha çok israf edildiğini düşünüyorum ama günde 5 milyona yakın ekmeğin çöpe gitmesi akıl alır gibi değil!

Ekmekte israfı önlemek için TV'de kamu spotları yayınlanmalı.

50 gramlık mini roll ekmeklerin satışı teşvik edilmeli.