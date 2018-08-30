Çankırı Karatekin Üniversitesi Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Tarkan Yorulmaz, son günlerde yarasalar üzerinden dolandırıcılık yapıldığını açıkladı.

Dolandırıcılar, sosyal paylaşım sitelerinde paylaştıkları uydurma videolarla, mağaralarda yarasa kozası ve yarasa kesesi bulunduğunu, kesenin içindeki sıvının ilaç sanayinde kullanıldığını ve fiyatının binlerce dolar olduğunu yaymış.

Bunu duyan vatandaşlar da mağaralarda yarasa sıvısı aramaya başlamışlar.

Şebeke elemanları, yarasa sıvısı peşine düşen vatandaşlarla irtibata geçmiş ve onlara 'Elimde bir miktar var, çok sıkıştım' benzeri yalanlarla hiçbir değeri olmayan bir sıvıyı yüksek fiyata satmış.

Bu haberle ilgili yapılan espriler arasında en çok şuna güldüm:

'Öğretmen: Çocuklar, yarasalar memeli hayvanlardır.' Öğrenciler: Hocam bu bilgi hayatta ne işimize yarayacak ki?' Hayatta öğrenilen her bilginin bir gün faydasını görebileceğimize dair müthiş bir dolandırıcılık öyküsü bu!

Yarasaların memeli hayvanlar olduğunu, kesesi, kozası olmadığını bilmenin bile faydası varmış.