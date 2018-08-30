Dünyahalleri.com'da yine çok ilginç bir habere rastladım.

Dünyaca ünlü iş inceleme sitesi Glassdoor'un yaptığı araştırmaya göre; özellikle teknoloji alanında faaliyet gösteren şirketlerin yeni eleman alımlarında üniversite diplomasına eskisi kadar önem vermedikleri ortaya çıktı.

Apple, Google, IBM gibi yüksek maaş ödeyen teknoloji şirketlerinin yanı sıra hizmet odaklı Costco, Starbucks ve Chipotle gibi şirketler de yeni eleman alırken üniversite diplomasını şart koşmuyor.

Ülkemizde en iyi üniversitelerde okuyup ABD'de master yapıp Apple, Google, IBM gibi şirketlerde çalışmaya hayali kuran gençler için ezber bozacak bir haber değil mi bu?

Haberdeki 'Dört yıllık eğitimi bırakmış olmak; işe alımlar sırasında değerlendirmeye alınmak için alışılmışın dışında bir vasıf olabilir' cümlesi de bence çok doğru bir tespit.

Facebook'un genç kurucusu Marc Zuckerberg, Harvard Üniversitesi'nden terk. Microsoft'un kurucusu Bill Gates de iş dünyasına erken atılmak için Harvard'ı bıraktı.

Bill Gates ile birlikte Microsoft'u kuran Paul Allen da Washington Devlet Üniversitesi'ni iki yıl okuduktan sonra bıraktı. Apple'ın kurucusu rahmetli Steve Jobs da Oregon'daki Reed College'deki eğitimini yarıda bırakmıştı. Ünlü Oracle'ın kurucusu, yazılım uzmanı Lawrance Ellison ve Dell şirketinin kurucusu Michael Dell de üniversite terk!



DENEYİM DAHA DEĞERLİ

Örneğin ABD'deki çalışanlarının yüzde 15'inde üniversite diploması bulunmayan IBM'in CEO'su Ginni Rometty; çoğu teknoloji sektörü pozisyonunda, iş kurslarının ve iş yerinde edinilen deneyimin dört yıllık üniversite eğitiminden daha değerli olduğunu söylüyor.

Elbette büyük şirketlere girmek için üniversiteyi terk etme hikayeniz de fiyakalı olmalı. Ya da yetenekleriniz ders notlarınızdan daha yüksek olmalı.