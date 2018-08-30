15 Temmuz darbe girişiminde, 20 askerle komutanlığa girmek üzere olan darbeci Semih Terzi'yi, üç el ateş ederek öldürmüştü.

Darbeciler tarafından sırtından vurularak şehit edilen Ömer Halisdemir, 15 Temmuz'un seyrini değiştiren kahraman askerlerden biriydi. Ama bazı işgüzarlar, Ömer Halisdemir ismini reklam malzemesi olarak kullanmıştı.

Örneğin Sakarya'da faaliyet gösteren bir inşaat şirketi, Şehit Ömer Halisdemir Sitesi yapacağını duyurmuş ve verdiği reklamlarda da 'Konforlu Yaşam Alanı. Şehit Ömer Halisdemir Sitesi' sloganını kullanmıştı. Büyük tepki çeken bu olaydan sonra Halisdemir'in ailesi Ömer Halisdemir adının patentini almak zorunda kalmıştı.



Bir daha böyle bir rezillik yaşamayız diye düşünürken Ömer Halisdemir'i yine reklam malzemesi yaptılar. Şanlıurfa'da eğitim veren özel bir okulun hazırlattığı afişte, Ömer Halisdemir'in fotoğrafının yanında 'Herkes mezun olabilir, sen kahraman ol' ifadesi yer alıyor. Soyadını da Halis Demir diye yanlış yazmışlar.

Eğitim kurumu başka afişler de hazırlamış; onlarda da bilim insanları, şairler ve liderlerin görsellerini kullanmış.

Örneğin 'Herkes mezun olabilir, sen lider ol' sloganıyla Mustafa Kemal Atatürk, 'Herkes mezun olabilir, sen şampiyon ol' sloganıyla Muhammed Ali de afişlerde yer alıyor. Atatürk'e yapılan da büyük saygısızlık!

Ömer Halisdemir'in isminin özel bir okulun reklamında kullanılması kar amaçlıdır. Peki, söz konusu okulun yöneticileri daha önce yaşanan reklam rezaletlerini bilmiyorlar mıydı? Umarım bu afişin arkasında 'Yeter ki haber olalım, gündeme gelelim' anlayışı yoktur!