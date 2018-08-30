Süper Lig yeni başladı ama birçok sahanın zemininin kötü olması hayret verici bir olay! Demek ki saha zeminlerinden sorumlu kişiler işlerini iyi yapmamışlar. Fransa'da Ligue 2'de Beziers-Lens maçı Mediterranee Stadyumu'nun kötü zemini nedeniyle ertelendi. Deplasmana giden bin Lens taraftarının da masrafları karşılandı. İşte futbola ve zemine verilen önem. Bir ikinci lig karşılaşması bile kötü zemin yüzünden anında iptal edildi. Bazı takımlar, büyük takımlara karşı avantaj elde etmek için bilinçli bir şekilde zemini kötü bırakıyor. Bizim Futbol Federasyonu da Fransa'yı örnek almalı. Yayın hakları için büyük paralar veren beIN Sports da kötü zeminin hesabını sormalı!