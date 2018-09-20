Son milli maçta olduğu gibi Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçının da hangi kanalda yayınlanacağı son gün belli oldu.

Futbolseverler bu duruma kızıyor, sosyal medyada atıp tutuyorlar ama dövizdeki yükseliş ve gelgitler uluslararası maçları yayınlayan TV kanallarını ve platformları zorluyor.

Örneğin dünkü maç şifresiz naklen yayınlandı ama UEFA ile henüz kesin bir anlaşma yapılamadı.

BeIN Media Group'un Londra merkezi hâlâ UEFA ile pazarlık halinde. UEFA'ya Türkiye'de döviz kurlarının çok yükseldiği ve sürekli değiştiği anlatılıyor. Sonuçta Euro üzerinden üç yıllık büyük bir anlaşma imzalanacak. Euro'daki ani yükseliş beIN Media Group'u zarara sokabilir.

Onun için UEFA ile sabit bir kur ya da üç yıllık dövizdeki olası yükselişi dikkate alan bir oran ya da lira üzerinden anlaşma yapılmaya çalışılıyor.

Aldığım duyumlara bakılırsa, Bein Media Group, bu ticari riski olan büyük anlaşmayı imzalayacak. Önceki gün ve dün, tüm Şampiyonlar Ligi maçları Bein Sports kanallarından, Youtube'tan şifresiz yayınlandı ama bu izleyiciye bir jesti. Bundan sonra Galatasaray'ın salı günkü maçları yine Bein Sports'un şifresiz yayın yapan 83'üncü kanalından yayınlanacak ama çarşamba maçları şifreli olacak. Sporun Yıldızı paketine üye olanlar, maçı izleyebilecek.

Barcelona, Real Madrid gibi dev takımların maçları da yine Sporun Yıldızı paketinde yer alan kanallardan yayınlanacak.