Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan; Yerli Üretim Logosu Tanıtım Toplantısı'nda döviz kurlarındaki artıştan sonra ürün fiyatlarındaki astronomik artışlara yönelik yaptıkları denetimlerin sonuçlarını da açıkladı. 2 bin 499 firmada toplam 41 bin 821 ürün denetlenmiş ve 680 üründe gramajla oynandığı, bin 296 üründe ise haksız fiyat artışına gidildiği tespit edilmiş. Ticaret Bakanlığı'nı, yaptığı denetimlerden dolayı kutluyorum; bu denetimler devam etmeli. Bence bu firmalara ceza kesmek yeterli değil; o firmalar kamuoyuna tek tek açıklanmalı. Doları bahane edip halkı kazıklayan firmaları vatandaş bilmeli.