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MEVLÜT TEZEL
20 Eylül 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Trans yağlar yasaklanacak mı?

Yapay trans yağların zararlarını hepimiz biliyoruz. Bu yağlar, kalp hastalığına yönelik bir risk faktörü olan kanda kötü kolesterol seviyelerini yükseltiyor. Diyabet, obezite, kısırlık, karaciğer bozukluğu gibi hastalıklara da yol açıyorlar. Fast food ürünler başta olmak üzere pastalardan krakerlere birçok üründe de trans yağlar kullanılıyor. Gıda büyük bir sektör olduğu için yapay trans yağları toptan yasaklamak kolay değil ama yapanlar var! Örneğin Kanada hükümeti, hidrojenize edilmiş yapay trans yağların kullanımını yasakladı.
İçeriğinde yapay trans yağı bulunan gıda ürünlerinin piyasadan çekilmesi için üreticilere iki yıl süre verdi. ve da yapay trans yağları yasakladı.
tarafından yürütülen Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında, hazır gıdalarda trans yağ miktarının sınırlandırılması konusu da yer alıyordu.
Türkiye'de de kısa vadede yapay trans yağların kullanımını azaltacak, uzun vadede de tamamen yasaklayacak yasalar hayata geçirilmeli.

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