Gaziantep Tanıtım Günleri'nde kapalı fuar alanında kebap yapılırken oluşan duman her yeri kaplayınca, Mehmet Erdem'in vereceği konser iptal edildi. Gaziantep yöresine özgü yemeklerin de tanıtıldığı fuar salonunda gün boyu kebap pişirilmiş ve havalandırma yetersiz olduğu için kebap dumanı tahliye edilememiş.

Gerçekten komik bir ülkeyiz.

Mangalları salonun dışına kurmak kimsenin aklına gelmedi mi?

Mehmet Erdem müzik tarihine geçmeyi şimdiden garantiledi.

Kebap dumanı yüzünden konserini iptal eden başka bir şarkıcı hatırlıyor musunuz?