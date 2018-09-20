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MEVLÜT TEZEL
20 Eylül 2018, Perşembe MEVLÜT TEZEL

Yerli Üretim logosu

Tüketiciyi yerli malı ürün almaya teşvik edecek ' Logosu' dün tanıtıldı.
Bu logonun ne kadar faydalı olacağına daha önceki yazılarımda değinmiştim. Logoya gelirsek... El sıkışma fikri iyi ama TURYAP'ın logosunu hatırlatıyor. Daha orijinal bir tasarım olmalıydı. Logolarda kabartma ve gölge kullanılırken abartıya kaçılmamalı.
Logo herkesin anlayacağı şekilde basit olmalı. Daha önceki yazılarımda Litvanya ve İrlanda'nın yerli malı logolarından bahsetmiştim onlar gibi biz de Türk bayrağı kullanabilirdik.

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