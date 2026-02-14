Taksilerde 'taksi mali cihaz' kullanımı zorunluluğu yürürlüğe girdi.

Bu cihazlar sayesinde yolculuk ücreti taksimetreden cihaza otomatik aktarılacak, elle tutar girişi yapılamayacak.

Taksilerde kartla ödeme kabul etmeme gibi bir durum yaşanmayacak.

Ödeme kartla yapıldığında, hem banka POS bilgilerini hem de mali fişi içeren 'bütünleşik fiş' veya 'e-Belge' düzenlenecek.

Böylece her kartlı ödemede vergi de ödenmiş olacak.

Taksiciler genelde fiş kesmiyordu.

Bu cihazın kullanımıyla birlikte taksi sektöründeki vergi kaybı azalır.

Kayıt dışı ekonomiyi ve vergisiz kazancı önleme adına güzel bir gelişme.

Bu durum taksicilere ek maliyet demek.

Bu maliyeti plaka sahipleri ya da plaka kiraya veren galericiler karşılamaz.

Bu durumda geliri düşen taksi şoförleri, vergi maliyetini müşteriye yansıtmaya çalışırlar mı?

Nasıl bir yöntem geliştirirler acaba?

Bunu da yaşayarak göreceğiz!

Aslında her taksici, aylık fiş kesip muhasebecisine veriyordu.

Elbette vergi düşük gösteriliyordu, şimdi bunun önüne geçilmiş oldu.

Taksiciler ayrıca aylık stopaj ve KDV yatırıyorlardı.

Taksiyi kullanan iki şoför ayrıca sigortasını yatırıyordu.

Öte yandan taksicilerin de çözülmesini bekledikleri sorunlar var! Taksi plakası olmadan taksicilik yapılmasına olanak sağlayan, haksız rekabete neden olan, ne olduğu belli olmayan TAG ve korsan taksilere de önlem alınmalı!

TAG=HAKSIZ REKABET

TAG ve korsan taksiler yüzünden taksiciler büyük gelir kaybediyor!

Taksiciler her gün plaka kirasını da çıkarmak için zamanla yarışırken, diğer tarafta plaka kirası ödemeyen TAG sürücüleri haksız kazanç elde ediyorlar!

Bu durumda plaka kirası geliri, basit bir dijital uygulama ortaya çıkarıp, paraya ihtiyacı olan insanlar ile taksi şoförlerini karşı karşıya getiren TAG'a kalıyor!

Bu garip durum yargıya taşındı ama şu an canı isteyen herkesin taksicilik yaptığı kaotik bir ortam var!

Örneğin bir katil, bir sapık TAG uygulamasından kendi arabasına müşteri alabilir!

Ayrıca insanları kendi arabalarında taksi plakasız taksici yapan TAG, çok düşük uygulama maliyetiyle ne kadar büyük kazanç elde ediyor acaba?

Bu da araştırılmalı!

***



GÜVEN DUYGUSU SIRALAMASI

'Dünyada Toplumsal Güven' araştırması verileri paylaşıldı.

Toplumsal güvenin en yüksek olduğu ülke yüzde 73,9 ile Danimarka oldu.

Norveç (yüzde 72,1) ve Finlandiya (yüzde 68,4) ilk üçte yer aldı.

Çin yüzde 63,5 ile dördüncü, İsveç yüzde 62,8 ile beşinci sırada gösterildi.

Desenize İskandinav ülkelerini övmeye doyamayanlar için yeni bir veri daha ortaya çıktı.

Aslında yüksek gelirli ve kurumsal yapıları güçlü olan İskandinav ülkelerinde güven oranlarının daha yüksek olması gayet doğal.

Gelişmekte olan ülkelerde ise sorunlar daha fazla oluyor.

Birbirimize güven sırasında Türkiye'nin 61. olmasına şaşırmamak gerek!

Eskiden söz namustu, el sıkışmak yeterliydi.

Şimdi ise her sabah yeni bir dolandırıcılık vakası ve yönetimiyle uyanıyoruz!

***



İNTİHAR DEĞİL MİYDİ?

Nirvana'nın efsanevi solisti Kurt Cobain, 5 Nisan 1994'te 27 yaşında hayatını kaybettiğinde, ölüm nedeni intihar olarak açıklanmıştı.

Cobain'in cansız bedeni Seattle'daki dairesinde bulunduğunda, yüzüne bir av tüfeğiyle kendi kendine ateş ettiği düşünülmüştü.

Yıllardır uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele etmesi intihara neden olarak gösterilmişti!

Birçok insan onun intihar ettiğine hiç inanmadı!

Hatta eşi Courtney Love'ın fazla doz uyuşturucu enjekte ederek Cobain'i öldürdüğü iddiası ortaya atılmıştı.

Cobain'in trajik ölümünün üzerinden neredeyse 30 yıl geçtikten sonra, yeni bir bağımsız soruşturma açıldı.

Yetkililer, Cobain'in bir veya daha fazla saldırganla karşı karşıya kaldığı, 'etkisiz hale getirmek' için zorla aşırı dozda eroin verildiği ve ardından kafasından vurulduğu yönünde kanıtlar içeren, hakemli bir makale sundu.

Ayrıca, elinde bulunan av tüfeğinin de Cobain'in kollarına yerleştirildiğini iddia ettiler. En ilginç durum ise Cobain'in yanında düzenli bir şekilde yerleştirilmiş halde bulunan eroin kitinin olması!

Şimdi cevap aranan soru şu; vücudunda ölümcül limitin 10 katı uyuşturucu bulunan biri, kendini vurmadan önce ekipmanını özenle paketler mi?

Kullandığı iğneleri, başkasına temas etmesin diye uçlarını kapatır mı?

Ancak Seattle Yargısı ve Emniyeti, olayla ilgili tekrardan dava açılmayacağını açıkladı!

Yani Cobain'in ölümüne dair şüpheler hiç bitmeyecek!

Geçenlerde 18 yaşındaki oğlumun 'Smells Like Teen Spirit' şarkısını dinlediğini fark ettim.

Play List'ine baktım, Nirvana'nın şarkılarıyla doluydu!

Z Kuşağı da müzikte kaliteyi eskilerde buluyor!

90'lardan birçok efsane grup, şarkıcı ve şarkılar hala en çok dinlenenler arasında!

Şimdilerde müzik uygulamalarında arabesk rap müzik şarkıların 'hit' olduğunu görmek gerçekten üzücü!

***



SALI GÜNÜ DÜĞÜN OLMAYACAK

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmecileri Esnaf Odası, 1 Mart'tan itibaren kent içerisindeki düğün davet salonları, kır düğünü mekânları ve söz isteme evlerinin salı günü kapalı olması için tavsiye kararı aldı.

Amaç düğün sektöründe çalışanların haftada bir gün izin yapmaları.

Bu sektörde çalışanlar daha önce haftalık izne çıkamıyorlar mıydı?

Demek ki, Mayıs ve Ekim ayları arası çok yoğun geçtiği için düğün sektöründe çalışanlar haftalık izin kullanamıyormuş!

Artık salı günlerinin de düğün yapılmayacağını hesaba katarsak özellikle yaz aylarında düğün salonu bulmak zorlaşabilir!

***



Altyazı

"İnsanları tam olarak kalmasını istediğimiz gibi yeniden yaratamayız. Hayal kırıklığına uğramayı, eleştirilmeyi, yeniliklere açık olmayı ya da daha az mükemmel olmayı kabullenmeliyiz." (La Belle Epoque)