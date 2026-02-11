Ünlü oyuncu Melis İşiten "Sevgilim yok ama aynı anda 10 kişiyle flört ediyorum. Bekâr, insanlar istedikleri kadar flört edemezler mi?" demiş.

Ve bu açıklama sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Aslında flört etmek ile sevgili olmak karıştırılan kavramlar.

Flört kelimesi İngilizce "flirt" şeklinden Türkçe'ye girmiştir.

Türk Dil Kurumu'na göre flört "Kadın ile erkek arasındaki duygusal ilişki. Birbirlerine duygusal ilgi duyan kadın ve erkek" demektir.

Flört sevgililikten önce yaşanan bir süreçtir.

İki kişinin birbirinden etkilendiği aşikâr olsa da aralarında tam anlamıyla bir ilişki yoktur.

Flört evresinde karşılıklı hoşlanma durumu söz konusudur.

Peki, biriyle flört ederken, yeni biri hatta İşiten gibi 10 kişiyle daha flört edince eski flörtler aldatılmış olur mu?

Bu arada sesli düşünüyorum!

Genelde erkek ya da kadın fark etmiyor.

Özellikle sevgilisi olmayan gençlerin, birçok kişiyle aynı anda flört etmesi artık şaşırtıcı bir davranış görülmüyor.

Peki, birden çok kişiyle, hatta 10 kişiyle flört etmek abartılı değil mi?

Kapitalist serbest piyasa ekonomisinden değil, duygulardan bahsediyoruz!

Günümüzde bırakın flörtü yeni bir insanla tanışmak, normal arkadaşlık kurmak bile insan için yorucu bir süreç.

Bu yüzden genelde lise, üniversite döneminde kurulan arkadaşlıklar kalıcı oluyor!

İsteyen istediğini yapsın. İnsan bazen iki kişi arasında kararsız da kalabilir. Kendini boşlukta hissedebilir.

Birisinden etkilenirsin, onunla konuşursun, onu tanımaya çalışırsın.

Biriyle bağ kurmaya çalışırken, her yeni sevgili adayıyla da iletişimde olmak, duygusal anlamda 10 kişiyi birden idare etmek insanı yıpratır, hissizleştirir.

Bence birden fazla, beş, hatta 10 kişiyle flört etmek kendini ve ne istediğini bilmemek demektir!

Herkese mavi boncuk dağıtan, sonunda o boncukların içinde bulur kendini!

***



KAÇAK ELEKTRİKLE BİTCOİN ÜRETMEK

Geçtiğimiz haftalarda Şanlıurfa'da kaçak elektrikle kripto üretimi yapılan bir tesis tespit edilmişti.

Ahır şeklindeki yapının içerisinde 1.600 kWh gücünde kaçak trafo olduğu, tesisin her ay bin çeyrek altın değerinde kaçak elektrik tükettiği, tüketilen enerjinin yaklaşık 15 bin hanenin aylık faturasına eş değer olduğu açıklanmıştı.

Google'da en çok 'Bitcoin' aranan şehirlerde ilk 10 şöyle sıralanıyor:

1-Diyarbakır, 2-Batman, 3-Hakkari, 4-Bitlis, 5-Bingöl, 6-Siirt, 7-Şırnak, 8-Van, 9-Iğdır, 10-Mardin.

Türkiye'de en çok Bitcoin üretimi yapıldığı iddia edilen şehirlerde de Güney Doğu ilk sırada yer alıyor.

Kaçak elektrik araması yapan teknisyenlere, jandarmalara taşlarla, sopalarla saldırılması boşuna değilmiş!

Bitcoin üretmek için kullanılan kaçak elektriğin bedelini de dürüst vatandaş ödüyor!

***



ŞEKİB BEYE KALSA...

Temu yasağı fikri İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'den çıkmıştı.

Avdagiç yeni bir öneriyle daha gündeme geldi:

"Vize kısıtlamasına rağmen Türk vatandaşlarının yurt dışı harcamaları artıyor.

Bizim Türk vatandaşlarının turizm harcamamalarını yurt içinde tutacak yeni politikalar geliştirmemiz lazım." Keşke daha çok kendi ülkemizde tatil yapmayı tercih etsek.

Ancak Şekib beye kalsa bütün sınır kapılarını kapatıp, her yeri tel örgü çekip, kimseyi dışarı çıkarmayacak galiba!

Şekib Bey bence önce şu sorulara yanıt aramalı:

İtalya, Fransa ve Yunanistan'a gidenler Türkiye'nin denizinin, tabiatının, kültürel mirasının daha güzel olduğunu görmesine rağmen neden sürekli bu ülkelerde tatillerini geçiriyorlar?

Neden vize kuyruğunda beklemeyi, onlarca belgeyi bir araya getirme işkencesini çekiyorlar?

Ülkemizin en güzel köşeleri neden mafyavari işletmeler tarafından işgal edildi?

Neden insanlar bir yerde oturup bir şey yiyeceği zaman "Acaba kazıklanır mıyım" diye düşünüyor?

Otel fiyatları neden yurtdışından yapılan rezervasyonlarda daha ucuz?

Ve genel olarak turistik konaklama neden bize komşu ülkelerden daha pahalı?

Yemek porsiyonları neden küçük ve fiyatına göre düşük kalitede?

Neden cennet kıyılarımız çöp yığınlarıyla dolu?

Neden Alanya, Bodrum, Alaçatı'da eğlence merkezlerinde erkek popülasyonu kadınlardan kat kat fazla?

İşe neden turizm sektöründe kaliteyi artırmak, fahiş fiyat politikasının önüne geçmek gibi birçok sorunu çözerek başlamıyoruz?

***



TÜRKLER NEDEN LOBİ YAPAMIYOR?

Almanya'da 2024'de yürürlüğe giren yasayla Türklere de çifte vatandaş olma imkânı sunulmuştu.

Sadece Alman pasaportuna sahip yaklaşık 1 milyon 300 bin Türk'ten, sadece 30 bini çifte vatandaşlık başvurusunda bulunmuş, iyi mi?

Meseleye milliyetçilik açısından yaklaşırsak bazıları için bu sayı hayal kırıklığı gibi gözükebilir.

Kendinizi gurbetçilerin yerine koyun!

Sadece Almanya'da değil, tüm Avrupa'da ırkçılık artıyor.

Almanya'da yeni kurulan hükümetin de aşırı sağa yakınlığı tartışılıyor.

Bu durumda Alman vatandaşı olan Türklerin, çifte vatandaş olursam yaşamım zorlaşır endişesine kapılması doğal!

Asıl tartışmamız gereken Almanya'da yaşayan 3 milyon Türk neden güçlü bir lobi oluşturamıyor?

Türkler organize olsalar isteklerini daha kolay kabul ettirebilirler!

Fransa, İngiltere vs. diğer ülkelerde de durum aynı.

Yurtdışında Ermenistan ve İsrail vatandaşlarının nasıl güçlü lobiler oluşturduklarını görüyoruz!

Kendileri için elde ettikleri kazanımları geçtim, 'soykırım' iddiasını yasalaştırıyorlar, Türkiye'ye silah satılmasını engelliyorlar!

Bizde lobicilik hemşericilikten öteye geçmiyor diyeceğim ama gurbette yaşayanlar arasında "Hemşeri, hemşeriyi gurbette ..." diye de bir özlü söz var!

Turist olarak yurtdışına çıkanlar bile "Aaa burada çok Türk var" diye birbirinden kaçıyor!

***



Altyazı

"Eğer nerede olman gerektiğine fazla kafa yorarsan, olduğun yerin tadını çıkaramazsın." (The Passengers)