Silopi ve Cizre ilçelerinde yer altı elektrik şebekelerine yönelik yapılan denetimlerde 800 ayrı noktada kaçak bağlantı tespit edildi.

Kaçak kullanım nedeniyle 585 milyon liralık şebeke zararının oluştuğu belirlendi.

Eskiden kaçak trafolar bulununca şaşırıyorduk, şimdi yerin bir metre altında 800 aboneye ulaşan kaçak enerji hattı ortaya çıkıyor!

Geleceğin elektrik mühendisleri Silopi ve Çizre'de yetişiyor!

Eskiden Güneydoğu Anadolu'daki kaçak elektrik kullanımı fakirlik gerekçesi gösteriliyordu!

Oysa son yapılan araştırmada en fakir yedi ilçe şöyle sıralanıyor:

1. Çamoluk (Giresun)

2. Derebucak (Konya)

3. Doğanşar (Sivas)

4. Felahiye (Kayseri)

5. Dikmen (Sinop)

6. Pınarbaşı (Kastamonu)

7. Bayramören (Çankırı).

TÜİK'e göre Türkiye'nin en genç araç filosuna sahip ilinin 6,2 yaş ortalamasıyla Şırnak olduğunu biliyor muydunuz?

Şırnak'ı sırasıyla Bingöl (8,8), Tunceli (9,0), Batman (9,2) ve İstanbul (9,5) izliyor.

İlk 10'da yer alan diğer iller ise Diyarbakır, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin ve Siirt olarak sıralandı.

Aşiret düğünlerinde takılan altınlara ise hiç girmiyorum!

GÜNEYDOĞU, AK PARTİ DÖNEMİNDE GELİŞTİ!

Aslında bu veriler farklı okumalara da müsait.

Yollar, tüneller, fabrikalar, dev şehir hastaneleri...

Eskiden terör yüzünden çıkılamayan Cudi Dağı'nda şimdi yamaç paraşütü, ovalarında organik tarım yapılması...

Tunceli'nin derelerinde beach turizmi... Hakkari'nin dağlarında kayak turizmi... vs. Güney Doğu, AK Parti döneminde çok gelişti!

CHP döneminde bitten, fakirlikten kırılan, elektrikten yoksun ve en çok çocuk ölümünün yaşandığı Güney Doğu şimdi binde 118,4 ile genel doğurganlık hızının en yüksek olduğu bölge.

Doğurganlığın en düşük olduğu bölge ise binde 52,8 ile Batı Marmara Bölgesi!

Kürtçe konuşmak da yasak değil. Devletin Kürtçe yayın yaptığı TV kanalı bile var!

Demokratik açılım, insan haklarında gelişme, 'Beyaz Toroslu 90'lı yıllarla' hesaplaşma vs. derseniz hepsi yine AK Parti döneminde oldu!

Kürt müteahhit sayısı da Karadenizli müteahhitleri geçmiş olmalı!

Bütün Ege ve Akdeniz sahilindeki turizm işletmelerine de Kürt vatandaşlarımız hakim.

600 vekilli Meclis'te 327 Kürt kökenli vekil olduğu söyleniyor! Aralarında bakanlar da var.

Bu son açılım sürecinde de Kürt kardeşlerim birçok hakka sahip olacaklar.

Ama hala mırın kırın ediliyor!

Kürt kardeşlerimizin mahrum olduğu haklar neler gerçekten çok merak ediyorum?

Kaçak elektrikten nerelere geldik ama bunları da konuşmak lazım!

Elektrik deyip geçmeyin! Kaçak elektrik sorunu toplumda kutuplaşmayı artırıyor!

Faturasını gününde ödeyen dürüst vatandaş, kaçak elektrik kullananlara öfkeleniyor!

Aslında devlet milyonlarca ailenin elektrik ve doğalgaz faturasının yarısını ödüyor!

Bölge halkı normal elektrik kullanımına geçse, bunca zaman kaçakla niye uğraştık diyecekler! Özetle kaçak elektrik kullanımının nedeni fakirlik değil!

Simon Kuper'in meşhur "Futbol asla sadece futbol değildir" sözüne gönderme yaparsak; 'kaçak elektrik asla sadece kaçak elektrik değildir'!

Asıl sorun bölge halkının; kaçak elektrik kullanımını doğal bir hak olarak görmesi! Bu 'doğal hak görmeler' başka alanlarda da var!

***



EN AZ ZEKİ İLK NESİL!

Nörobilimci Dr. Jared Cooney Horvath'ın yaptığı son araştırmaya göre 1997 ile 2010'ların başı arasında doğan Z kuşağı, ebeveynlerinden daha az zeki olan ilk nesil oldu.

Neden olarak eğitimde dijital teknolojilere aşırı bağımlılıklar olarak gösteriliyor.

Eğitimde dijitalleşme tek neden olsa iyi.

Çocuklar uyanık olduğu zamanın yarısından fazlasını ekrana bakarak geçiriyorlar!

Önümüzdeki 20 yılda düşünme işini de yapay zekaya bırakacağımızı hesaba katarsak, bir nükleer savaş sonrası avcı-toplayıcı topluma döneriz artık!

***



SANTRFORSUZ ŞAMPİYON OLUNUR MU?

Bu yazıyı dün saat 16.00'da geçtim.

Eğer dün gece bir son dakika transferi gerçekleşmez ise Fenerbahçe, sezonu orijinal santrforsuz tamamlayacak.

Sarı lacivertliler, Jhon Duran'ı ve geçtiğimiz sezon penaltısız 30 gol atan Nesiri'yi gönderip Sidiki Chérif gibi 19 yaşında ne vereceği belli olmayan bir yarı santrforla şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kante büyük transfer ama güven veren santrforsuz yola devam etmek bir planlama hatası!

Tedesco'nun sisteminde de klasik santrfordan ziyade aralara koşu yapan, hızlı, patlama gücü olan Ademola Lookman lazımdı ama onu da Atletico Madrid'e kaptırdılar.

Aslında Tedesco'nun sisteminde santrfor olmadan da oynanıyor!

Galatasaray'da golcü bolluğu var ama attıkları gol sayısı 47, sezon başından beri golcülerinden verim alamayan Fenerbahçe'nin ise 45.

Örneğin Talisca, Osimhen ve Icardi'nin toplamda attığı 19 golü tek başına attı!

Asensio'nun da 11 gol ve yedi asistlik katkısını da unutmak gerek.

Okan, yıldızlarının performansına dayalı bir futbol oynatıyor, Osimhen olmayınca takımın ayarı bozuluyor.

Ama Tedesco hep yokluklardan çözüm üretiyor, oynattığı sistem, gol paylaşımını orta sahanın geneline yayıyor.

Eğer golcü alınmazsa Montella'nın yaptığı gibi Kerem'i öne atıp 4-6-0 dizilişiyle ya da Talisca'yı sahte dokuz olarak oynatmaya devam edebilir. Ama 4-6-0 turnuva futbolunda işe yarar. Uzun lig ve kupa maçları periyodunda oyun sıkıştığında her zaman santrfora ihtiyaç duyulur. "Tedesco santrfor olmadan şampiyon olursa kendini kanıtlar" diyenler var.

Eğer Tedesco, klasik santrafor olmadan şampiyonluğa ulaşırsa Pep Guardiola'nın hayalini kurduğu futbolu pratiğe dökmüş olur ve seneye İngiltere'ye gider!

***



"Yeniden başlamak lego'lardan ev yapmaya benzer. Yenisine başlamak için öncekini parçalamanız gerekir." (C'est Pas Moi je le Jure)