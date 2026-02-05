Uzun yıllar dünya futbolunun en iyi altı numarası kabul edilen, kazanmadığı kupa kalmayan N'Golo Kante nihayet Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Kante'nin transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katkısının olması tartışma yarattı.

Bazı Galatasaraylılar, hemen Fenerbahçe'yi hükümetin takımı ilan etti, iyi mi?

Sosyal medyada sanki Fenerbahçe'nin gündeminde Kante hiç yokmuş da, Erdoğan da hazır Suudi Arabistan'a gitmişken Fransız yıldızı Fenerbahçe'ye alayım demiş gibi bir algı oluşturuldu.

Oysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıyanlar, onun futbolumuza nasıl büyük katkılarının olduğunu, hangi takım zor durumdaysa yardım ettiğini, ülkeyi modern statlarla donattığını, borç batağındaki kulüpleri devlet desteğiyle nasıl ayakta tuttuğunu iyi biliyor.

Aslında bir buçuk aydır Fenerbahçe'nin gündeminde olan Kante ile anlaşılmıştı. Ama bu transferde ileride belgesellere konu olacak çok garip birkaç gün yaşandı.

Arabistan'da Al-Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, en büyük rakipleri Al-Hilal'e Karim Benzema'nın transfer olmasını güç dengelerini değiştireceği için engel olmaya çalıştı ve Suudi Pro Ligi Federasyonu'na rest çekti.

Çünkü Benzema dışında Al-Ittihad'da Kante, Fabinho, Jota gibi büyük yıldızlar yer alacaktı.

Ronaldo, Al-Riyadh ile oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.

Bu sırada Suudi Pro Ligi'nin yıldız futbolcuların akın akın yurtdışına gideceği korkusuyla transferlere izin vermeyeceği konuşuldu vs.

Fenerbahçe evrak işlerinde üstüne düşen her şeyi yapmıştı.

Hatta Kante, Arabistan'da sağlık kontrolünden geçirilmişti.

Transfer normalde bitmişti.

Ne hikmetse Al-Ittihad sisteme belgeleri yanlış yükledi, TMS'de transfer eşleşmedi.

Ve transfer, FIFA onayını bekliyordu.

Kante bu süreçte dik durdu, ilk defa çalıştığı bir takımı protesto ederek antrenmana çıkmadı.

Al-Ittihad'ın bilerek sisteme hatalı evrak girdiği bile iddia edildi.

Transfer yatmıştı ta ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girene kadar.

Anlatılanlara göre; Erdoğan, Fenerbahçe'ye yapılan büyük haksızlığı bir memleket meselesi olarak görüp sorunu çözmeye karar verdi.

Suudi Arabistan Kralı Selman'a durumu anlattı, sorunun çözülmesini istedi.

Arabistan'da kral, kanun demek!

Kral Selman onay verince anında sorun çözüldü.

Üç yıl önce maliyeti açısından gelmesine imkânsız gözüyle bakılan, geldiğinde Süper Lig'deki güç dengelerini değiştiren Icardi'nin transferinin gerçekleşmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paris St-Germain'in Katarlı sahipleriyle görüştüğü de iddia edilmişti.

Bu iddia doğrulanmadı ama konu Türk futbolu olduğunda Erdoğan'ın her kulübe destek olduğunu düşünmeyen yoktur herhalde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbola ilgisi ve devletin yardımları olmasa borç batağındaki kulüplerimiz bu pahalı transferleri nasıl yapardı sanıyorsunuz!

Kante transferi yüzünden Fenerbahçe'yi hükümetin takımı ilan eden Galatasaraylılara, Fenerbahçeliler de AK Parti'nin iktidarda olduğu dönemde sarı kırmızılıların 10 kez şampiyon olduğunu ve statlarının devlet desteğiyle yapıldığını hatırlatıyor.

Evet, bu taraftar tartışmaları hiç bitmez.

Bence Kante krizinin özeti şudur: Cumhurbaşkanı Erdoğan, normalde bitmesi gereken bir transferde haksızlığa uğrayan bir Türk takımının hakkını korumuştur.

Kante'yi Galatasaray, Trabzonspor ya da Beşiktaş transfer etmek isteseydi, ortada bir haksızlık olsaydı Cumhurbaşkanı Erdoğan yine devreye girerdi.

Bu görüşe karşı çıkan yoktur herhalde.

NEDEN FENERBAHÇE'Yİ TERCİH ETTİ?

Leicester City gibi küme düşmemeye oynayan bir takımı Premier Lig şampiyonu yapan, uzun yıllar Chelsea ve Fransa Milli Takımı formaları altında orta sahaya hükmeden, N'Golo Kante, neden Fenerbahçe'yi tercih etti?

Fenerbahçe, Kante'yi çok istedi ve tüm şartlarını kabul etti.

2,5 yıllık yüksek maaşını ödemesini garantiye alan bir sözleşme sundu.

Aslına bakarsanız başka bir Avrupa kulübü, hem Al-Ittihad hem de Suudi Pro Ligi'ni ikna edemeyebilirdi.

Suudiler için para önemli değil, "Yok olmaz bu iş" derlerse, olmaz!

Aynı krizi Fenerbahçe de yaşadı.

Neyse ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi.

Kante'nin tercihindeki asıl önemli etken ise haziranda düzenlenecek Dünya Kupası'nda Fransa forması giymeyi çok istemesi.

Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Deschamps, ilerlemiş yaşına ve Arabistan'da temposunu biraz kaybetmesine rağmen Kante'ye güveninin bir göstergesi olarak onu Euro 2024'te milli takım kadrosuna çağırmıştı.

Ancak Almanya'da oynanan turnuvada Kante'nin fiziksel performansında az da olsa bir düşme görüldü.

Deschamps da Kante'ye alternatif genç futbolcuları takımda deniyordu. Aynı zamanda Kante'nin tekniği ve tecrübesinden faydalanmak da istiyor.

O yüzden onu Kasım 2025'te, Dünya Kupası elemelerinin son iki maçında kadroya çağırdı.

Kante'nin tekrar Avrupa temposu kazanması için temposu düşük Suudi Pro Ligi'nden ayrılması gerekiyordu.

Bunun için de kendisine en cazip teklifi sunan, Avrupa Kupası'nda da mücadele eden Fenerbahçe'yi tercih etti.

40 YAŞINA KADAR OYNAR

Bazıları ahı gitmiş vahı kalmış Kante'ye bu paralar verilmez diyor.

Hagi ve Mertens için de benzer sözler söylenmişti.

Top kapma, dripling ve topsuz oyundaki üstün yeteneklerini bir kenara koyarsak Kante ayrıca çok çalışkan ve iş ahlakı da üst seviye.

Artık futbolcuların kariyer süreleri de uzadı.

Kendine iyi bakan 40 yaşındaki Modric ve Ronaldo hala üst seviyede oynuyorlar.

Kante de eğer büyük bir sakatlık yaşamazsa 40 yaşına kadar oynar.

Kupalar ve başarılarla dolu müthiş kariyerine rağmen inanılmaz mütevazı bir karaktere sahip olan Kante gibi sevimli bir süper yıldızı, diğer takımların taraftarlarının da sempatisini kazanır.

Özellikle çocukların kahramanı olacak bir star geliyor!

