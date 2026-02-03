Zenginler, çocukları kaçırıyor, tecavüz ediyor, gizli tarikatlarda ayinler yapıp çocukları kurban ediyor vs. bu hikâyeler hep anlatılır.

Bazıları bu hikâyelere inanır, bazıları "Yok, artık o kadar da değil" der!

Evet, o kadar!

Hatta daha da fazlasının olduğunu Jeffrey Epstein soruşturması kapsamında yayımlanan milyonlarca sayfalık belgelerden öğreniyoruz.

Epstein'ın 'Lolita Ekspres' diye anılan özel uçağıyla seyahat edenler arasında ilk sırada ABD eski Başkanı Bill Clinton yer alıyor.

Azgın teke tam 26 kez binmiş o uçağa!

Dünyayı yöneten liderler, krallar, prensesler, ultra zenginler vs. Epstein'ın sosyal çetelesinde kimler yok ki;

ABD Başkanı Donald Trump, ABD eski Başkanı Bill Clinton, Prens Andrew, Prens Selman, Kevin Spacey, Woody Allen, Victoria's Secret'ın patronu Lex Wesner, Bill Gates vs.

Örneğin hayırsever milyarder Bill Gates, cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanıyor, eşi Melinda Gates'e de bulaştırma ihtimali üzerine Epstein ile konuşuyor.

Melinda'ya gizlice antibiyotik verilmesi tavsiye ediliyor.

Elit zenginler arasında dönen rezilliğe bakar mısınız?

Dünyanın hayran olduğu ünlü fizikçi Stephan Hawking bile Epstein adasına düzenli olarak gidip gelmiş.

"Motor nöron hastalığı olan, vücudunu hareket ettiremeyen Hawking ne b.k yemeye o adaya gidiyor" derseniz Freud'u okuyun!

MOSSAD ESİR ALMIŞ!

ABD Başkanı Donald Trump'ı Epstein dosyalarıyla sıkıştıran Elon Musk'ın bile Karayipler'deki adalara gezi düzenlemek için Epstein ile iletişime geçtiği iddia ediliyor, iyi mi?

2010 yılında Epstein'ın New York'taki malikânesinin kapısında görüntülenen gizemli genç kızın ise eski Avustralya Başbakanı Paul Keating'in küçük kızı olduğu ortaya çıktı!

Epstein o kadar zeki bir pislik ki, sadece üst düzey insanları değil onların kız çocuklarını da kurban yapmış!

Belki de Avustralya başbakanı kız çocuğunun Epstein'ın evinde olmasına ses çıkaramıyordu!

En acısı ise; zenginlerin verdiği ayrıntılı siparişler üzerine bebeklerin kaçırılmaları!

Bebekleri parçalayıp etlerini, bağırsaklarını, dışkılarını bile yemiş bu pislikler!

Lût kavminden bile beterler!

Yeni belgelerde Epstein'ın MOSSAD ile bağlantıları da ortaya çıktı!

Yani Epstein'ın adasında, 'lolita uçağında' seks partilerine katılan ABD Başkanları, birçok ülkenin siyasi liderinin belgeleri ve görüntüleri MOSSAD gibi gizli servisler tarafından ele geçirilip siyasi şantaj ve koz olarak kullanıldı!

Elinizde Clinton'ın, Trump'ın ya da başka ülkelerin liderlerinin gizli kayıtları varsa, onlara istediğinizi yaptırırsınız!

Tüm dünyanın İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamlar karşısında neden üç maymunu oynadığı şimdi daha iyi anlaşılıyor!

Bu arada İran kurtuldu!

İsrail tarafından esir alındığı netleşen Trump, artık İran'a savaş açamaz herhalde!

Belgeler deşifre edildikçe Trump'ın başkanlığı bırakma ihtimali artıyor!

Hep Amerika'yı eleştiriyoruz lakin ABD yargısı ve medyası Epstein soruşturmasında geri adım atmadı!

Bu yargılama ve ifşalar başka hiçbir ülkede gerçekleşemezdi!

Peki, ABD sistemi, liderlerinin seks hayatlarıyla esir alındığı bir ülke olduğunu kabul edip onları yargılamaya hazırlanması ne anlama geliyor?

Sırada hangi oyun ve hangi düzen var?

***



PAPAZ EFENDİ ÖZET GEÇMİŞ

ABD'li papaz Rick Wiles'ın şu konuşması sosyal medyada tekrar gündem oldu:

"Liderlerimiz küçük kızlara tecavüz eden aşağılık pisliklerdir...

FBI'ımız yozlaşmış, Yüksek Mahkeme yozlaşmış... Bütün ülke yozlaşmış!

Küçük çocuklar İsrail'in yararına tecavüze uğruyor!

ABD'li politikacılar küçük Amerikalı kızlara tecavüz ediyor. MOSSAD tarafından videoya çekiliyor.

Böylece İsrail, Amerikalı politikacılara şantaj yapıyor.

Amerika'nın durumu bu!

Tanrı dönüştüğümüz şey için bu ülkeyi yok etmeli."

Papaz efendi de yürek yemiş, yaşananların özetini geçmiş!

Bu konuşmayı sanki geleceği görmüş ya da Jeffrey Epstein belgelerini önceden okumuş gibi 2019 yılında yapmış, iyi mi?

Gördüğünü söyleyen, cesur bir din adamıymış

***



TRUMP'IN ADA İHTİYACI!

Grammy Ödülleri töreninde sunucu Trevor Noah gündemin tam orta yerinden şu şahane espriyi patlattı:

"Donald Trump'ın Grönland'ı istemesi mantıklı. Çünkü Epstein'ın adası artık yok.

Bill Clinton ile takılmak için yeni bir adaya ihtiyacı var." Trump da Noah'yı dava açmakla tehdit etti!

Noah resmen yürek yemiş, büyük cesaret!

İşte mizahın gücü ve fikir özgürlüğü budur!

***



KİMİ NERDEN KOVUYORSUN?

Los Angeles'ta düzenlenen 68. Grammy Ödülleri bu kez, dağıtılan ödüllerden çok şarkıcıların konuşmalarıyla gündem oldu.

Ünlü pop şarkıcı Billie Eilish de ödül konuşmasıyla geceye damga vurdu:

"Çalınmış topraklarda kimse yasa dışı değildir. Söylemek istediğim tek şey ICE'a lanet olsun" dedi.

Kısa, öfkeli ama çok anlamlı bir söz bu!

Eilis, ABD'de sorgusuz sualsiz göçmen toplayan ICE ekibine lanet ederken, aslında ABD'nin göçmenler ülkesi olduğunu, hatta Kızılderilerden çalınmış bir göçmenler ülkesi olduğunu hatırlattı!

Kısacası kimi, nerden kovuyorsun dedi!

Bu kızın harbi bir insan ve çok farklı olduğunu eskiden yazmıştım.

Beni yanıltmadığın için ayrıca teşekkür ederim Eilis.

Senin şerefine 'Bad Guy' çalıyorum.

***



Altyazı

"Eğer insan çocukluğunda yeterince sevgi görmezse her şeyi tek başına keşfetmesi gerekir." (La Tete En Friche)