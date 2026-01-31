Son yıllarda restoran ve kafelerde müşteri başına 20 liradan başlayarak 50 liraya kadar çıkan servis ve kuver ücretleri, insanları başta anlamadığı ya da göremediği bir haksız kazanç uygulamalarıydı.

Restoran ve kafeler bu yolla güzel paralar kazandılar!

Adisyonlar sosyal medyada paylaşıldıkça bu haksız kazanca ortaya çıktı ve halkta genel bir tepki oluştu.







Sonunda restoran ve kafelerde servis ve kuver ücretini yasaklayan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Artık işletmeler, tüketiciden servis, masa, kuver ve benzeri herhangi bir ek ücret talep edemeyecek. Asıl soru; kuver ve servis gibi tatlı kazancın tadına alışan işletmeler yeni bir yöntem geliştirirler mi?

Özellikle içecek, garnitürler, soslar ve tatlılarda fiyat artışı olabilir! Bu gibi durumlarda Alo 175 hattını arayabilirsiniz.

Ya da e-Devlet'e girip, arama bölümüne 'Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi' yazarak, karşınıza çıkan sayfadaki "yeni şikayet bildirimi" butonuna tıklayıp çıkan şikayet formunu doldurabilirsiniz.

"Aman kim uğraşacak bunlarla" demeyin, fırsatçıları görmezden gelmek daha hoyratça zamlar yapılmasına ve fırsatçıların sayısını artmasına neden oluyor.







80 YAŞINDA PİYANGO ÇIKSA NE YAPARDINIZ?



Diyelim ki, 80 yaşındasınız ve piyangodan 2,4 milyon sterlin çıktı ne yaparsınız?

"Parayı faize ya da altına yatırır dünyayı dolaşırım mı" diyorsunuz?

Zaten 80 yaşındasınız, uzatmaları oynuyorsunuz, Maldivler de ömrünüzün sonuna kadar tatil yaparsınız, çocuklarınıza da güzel bir miras bırakırsınız değil mi?

Peki, daha çok kazanmayı istemez misiniz?

The Times'ın haberine göre 80 yaşındaki John Eric Spiby, 2010'da 2,4 milyon sterlinlik piyango ikramiyesini kazanmasının ardından köydeki evine dev bir uyuşturucu laboratuvarı kurmuş.

Ve bir çeteyle birlikte uyuşturucu üretmiş.

Spiby, iki yıl önce yakalandı ve yeni sonuçlanan mahkemenin kararına göre 16.5 yıl hapis yatacak.

Efsane 'Breaking Bad' dizisi gerçek olmuş.

Elbette dizide Walter White, kanser hastası bir kimya öğretmeniydi.

Ölmeden önce ailesinin geleceğini garantiye almak için uyuşturucu üretmeye başlamıştı.

Ama o kadar kusursuz uyuşturucu üretti ki, kartellerle çalışmak zorunda kaldı bir noktadan sonra kazandığı inanılmaz para bile umurunda olmadı.

Eskiden iyi, efendi insanken görmediği değeri kötü adam olunca gördü.

Onun için paranın hiçbir önemi yoktu, o gücü sevdi.

Eric Spiby, 'Breaking Bad' dizisini izledi mi, bilmiyorum ama Walter White'ın farklı, kötü bir modeli olduğu kesin!

Daha önceden sabıkası bulunan Spiby, 80 yaşında sonra gelen paraya lanet etmiş de olabilir.

Muhtemelen daha çok kötülük yapıp, daha çok kazanmak istedi!

İnsanoğlundaki açgözlülüğü ve para kazanma hırsını hafife almamak lazım!

Spiby'ye gençliğinde piyango çıksaydı neler yapardı acaba?







KAZANAN HİBRİT ARAÇLAR



2025 yılın geneline bakıldığında Avrupa Birliği'ne üye 27 ülkede araç satışlarında yüzde 34,4 ile hibrit araçlar lider konumda yer aldı.

Diğer araçların satış oranı ise sırasıyla şöyle; benzinli yüzde 26,1, elektrikli yüzde 19,5, şarj edilebilir hibrit yüzde 9,6, dizel yüzde 7,7, diğer araçlar yüzde 2,7.

Genele bakıldığında benzinli araçlar yine önde ama geçtiğimiz Aralık ayı satışlarında AB'de tarihte ilk kez elektrikli otomobiller benzinli otomobilleri geride bıraktı.

Elektrikli otomobiller yüzde 22,6 pazar payına ulaşırken, benzinli otomobiller yüzde 22,5'te kaldı. Özetle elektrikli araç satış oranlarını her geçen yıl artırıyorlar ama tamamen elektrikli araçlara geçiş zaman alacak gibi gözüküyor.

Elektrikli araçların şarj, batarya ömrü, menzil mesafesi sorunları insanları kararsız bırakıyor.

Zaten ABD ve AB ülkeleri başta 2035 yılı olarak hedef gösterdikleri fosil yakıtlı araçların satışını yasaklamayı erteledi.

Elbette yeni teknolojilerde sorunlar zamanla çözülür.

Öte yandan hibrit ve şarj edilebilir hibrit araçlardaki müşteri memnuniyeti artıkça elektrikli araçların lider konuma gelmesi zaman alacak gibi gözüküyor.

Günün sonunda kazananlar ise; elektrikli araçlara temkinli yaklaşıp, hibrit teknolojisine yatırım yapan Japon firmaları oldu gibi gözüküyor.







YALININ YÜZDE 15'İ NE İŞE YARAR?



'Gümüş' ve 'Lale Devri' gibi birçok diziye mekân sahipliği yapan, Boğaz'ın 170 yıl tarihine damga vuran Abud Efendi yalısının yüzde 15.23'ü 170 milyon TL'den satışa çıktı.

'Kurtlar Vadisi'ndeki konseye de ev sahipliği yapan, metrekaresi 745 bin TL olan yalının yüzde 66.8 hissesine Özdoyuran Ailesi sahip.

Kalan yüzde 18'in onlarca sahibi bulunuyor. Açılan birçok dava ise hala devam ediyor.

Aslında yalının yüzde 15.23 hissesi gerçek değerinin yarısına satışa çıkarıldı.

Yalının tamamının iki yıl önceki rapora göre 1 milyar 300 milyon TL.

Yalının gerçek değeri şu çok daha fazla olabilir!

Peki, yalının yüzde 15'ini alan ne yapacak?

Yalının iki odasını mı kullanacak?

Çok ilginç bir satış!







KÖRLÜK TARİHE KARIŞABİLİR



Elon Musk'ın sahibi olduğu Neuralink, görme yetisini geri kazandırmayı amaçlayan Blindsight adlı cihazını ilk kez bir insana yerleştirmeye hazır olduğunu duyurdu.

Eğer cihaz insanlarda da başarıyla çalışırsa tam körlük tarihe karışabilir. Dahası var, Blindsight'ın gelecek sürümleri kızılötesi, morötesi hatta radar benzeri algılama biçimlerini mümkün kılarak insanlara süper görüş imkânı sunabilir.

Musk'ın asıl hedefi Blindsight gibi teknolojiler ve robotik makinelerle modifiye edilmiş süper insanı yaratmak! Yani 'RoboCop' filmi gerçek olabilir!







Altyazı



"Neden savaşlar oluyor biliyor musun? Çünkü dünya insansız başladı ve de onsuz bitecek." (La Tigre e La Neve)