Spotify, Türkiye ofisinin Haziran'a kadar açılacağını duyurdu!

Niye bu kadar acele ediyorsunuz, birkaç yıl daha bekleseydiniz!

Spotify daha önce Türkiye'ye açtığı ofisi 2018'de kapatmıştı.

Aradan sekiz sene geçti, şimdi bir zahmet ofis açacaklar!

RTÜK ceza kesmeye başlayınca mı akılları başlarına geldi?

Neredeyse bütün internet şirketleri, dijital platformlar aynı taktiği uyguluyorlar.

Son ana kadar yasal sorumlulukları yerine getirmiyorlar, cezalar kesilmeye başlayınca adım atıyorlar!

Ülkemiz dijital platform ve uygulamalarının yoğun bir şekilde kullanıldığı en karlı pazarlardan biri.

Google, YouTube, TikTok, Instagram, Spotify vs. dev internet/dijital platformlar, Türkiye'den sadece reklam yoluyla yaklaşık 200 milyar lira kazandı.

Bu gelirin tamamı Türkiye'de yatırıma, istihdama ya da vergiye dönüşmeden yurt dışına çıkıyor.

Normalde bizim elimizin güçlü olması gerekiyor ama küresel şirketler yasalardaki boşluklardan faydalanıyorlar!

Sosyal medya ile tüm algıyı yöneten küresel markalar, medya gelirinde aslan payı almaya devam ettikçe Türkiye'deki ana akım medyayı da oyun dışı bırakacaklar!

Bu ülke güvenliği ve basın özgürlüğü açısından da büyük tehdit!

Yasa demişken sahi bir Dijital Telif Yasası vardı ne oldu ona?

Yabancı internet şirketlerinin Türkiye'de medyanın mezarını kazdığını ilk ve belki de en çok yazanlardan biriyim.

Artık yazmaktan sıkıldığım için son dönemde bu konuya girmiyordum.

Şimdi daha kötü bir gelişme var; küresel markalar yapay zeka içerik üretimiyle de telif ödememenin önünü açtılar.

Yeni yasanın yapay zeka üretimi içerikleri de kapsayacağı söyleniyor.

Dijital Telif Yasası yıllardır hazırlanıyor, şirketlerle görüşmeler yapılıyor, ha çıktı ha çıkacak deniyor ama ortada bir şey yok!

Daha önce de yazdığım gibi; yasanın çıkması için yerli medyanın ölmesi mi bekleniyor?

***



HALA ZİRVEDE

39 yaşındaki Novak Djokovic ilk Avustralya Açık turnuvasına katıldığında Sinner üç, Alcaraz ise bir yaşındaydı.

Yarı finalde Sinner'ı yenen Djokovic, yazıyı yazdığım şu sıralarda finalde Alcaraz ile karşılaşıyordu.

39 yaşında hâlâ en üst seviyede mücadele etmek eşine az rastlanacak bir olay.

Not: Fotoğraf yapay zeka ile üretildi.

***



ARA YOLLARIN BERBAT OLMASI

Bazı iller hariç Türkiye'de ara yolların berbat olduğu konusunda genelleme yapabiliriz.

Oysa yol medeniyet demek!

Yıllardır kapatılamayan çukurların önüne vatandaş lastik koyup dikkat çekmeye çalışıyor.

Bazı çukurların üstüne halı seren bile var.

İnsanlar artık nerede, nasıl çukur var ezbere biliyor ve ona göre araç kullanıyor.

Rögar kapaklarının zemine sıfır şekilde yapıldığına da hiç şahit olmadım!

Türkiye'de en karlı işlerden birinin oto tamirciliği olduğuna şaşırmamak gerek!

Kaldırımlarda da aynı sorun var. Engelli parkurunda yürür gibi oluyorsunuz.

Eskiden belediyeler seçime yakın yollara asfalt döker, kaldırımlar yenilenirdi şimdi o da yok!

Sosyal medya belediyeciliği icat olduğundan beri altyapı yatırımları azaldı.

Kedi-köpek maması, çorba dağıtmak, sosyal yardımlarda bulunmak belediyecilik oldu!

Birçok belediyenin temel motivasyonu; yardımla oy satın almak.

Oysa ülkemizde bazı büyük belediyeler, bazı küçük Avrupa ülkelerinden bile daha çok gelire sahip!

Belediyecilik halktan toplanan paraların halka hizmet olarak sunulması demektir!

Bizde ise belediyecilik=rant!

***



GERÇEK FOOTBALL MANAGER'I OYNUYOR

Championship'te zorlu Blackburn deplasmanından üç puanla dönen Hull City, son 10 maçta sekizinci galibiyetini aldı.

Play-Off'a kalır mı diye konuşulan Hull City, şimdi üçüncü sırada ve bir maçı eksik.

O maçı da kazanırsa ilk iki sıradaki takımlarla olan puan farkını ikiye düşürecek.

Yani Acun Ilıcalı'nın 2021 yılında 20 milyon pounda satın aldığı kulüp, Premier Lig'e yükselmeye çok yakın.

Eğer kulüp, Premier Lig'e yükselirlerse TV anlaşmaları ve sponsorluklar sayesinde yaklaşık 300 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

Tabii Acun 300 milyon Euro'yu cebine koymayacak, daha güçlü bir takım kurmaya çalışacak!

Acun asıl parayı Hull City, Premier Lig'de kalıcı olursa kazanacak.

Birçok futbolsever, Football Manager'da kulüp başkanlığı bölümünde oynar.

Futbolseverlerin hayali kulüp başkanı olmaktır.

Acun ise Football Manager'ı gerçek hayatta oynuyor!

***



ALİ KOÇ'UN 3,5 MİLYAR TL'Yİ HİBE ETMESİ

Ali Koç, Fenerbahçe Kulübü'nden alacağı tüm parayı; 3,5 milyar TL'yi hibe etti.

Koç başkanlığı döneminde çok çalıştı, kulübün borçlarını azalttı, büyük sponsorluklar kazandırdı ama şampiyonluk bir türlü gelmedi. İlk yıllarda tecrübesizliğin kurbanı olan Koç'un, transfer ve hoca seçimlerinde hataları oldu. Koç son üç sezon şampiyon olmaya yakın kadrolar kurdu ama bu kez de 'YAPI'ya yenildi! Koç, eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur hakkındaki iddialarında da haklı çıktı.

Futbolda bahis soruşturmasında gözaltına alınan Timur, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamasıyla tutuklandı!

Koç, seçimi kaybederken başarılı bir teknik direktör ve şampiyonluğa oynamaya yakın bir takım bıraktı. Eski başkanlar gibi seçimi kaybedince yeni yönetime düşman olmadı. Aksine Saran'ı kucakladı.

Kulüp dışında hâlha Fenerbahçe'nin hakları için savaşan Koç, kulüpten alacağını da hibe ederek ne kadar büyük bir Fenerbahçeli olduğunu kanıtladı.

Kim bu zamanda 3,5 milyar TL hibe eder?

Futbol tarihimizde bunun başka bir örneği yok!

***



Altyazı

"İnsan kendi çevresine büyülü bir çember çizer ve kendi gizli oyunlarına uymayan her şeyi dışarıda bırakır. Yaşamın bu çemberi bozduğu her an oyunlar grileşir, küçülür ve gülünç bir hale gelir." (Aynanın İçinden)