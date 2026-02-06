Adana'da arkadaşına güvenip ibanını kullandırdığını iddia eden ve hakkında 20 dava açılıp 11'i devam eden, bu davaların birinden 4 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 23 yaşındaki Özlem Develi, polise teslim oldu.

Genç kız, gözyaşları içinde ailesiyle vedalaşıp cezaevine gitti.

Fotoğrafa bakınca üzülüyorsunuz değil mi?

Peki, bu ibanlara para yatırıp dolandırılan vatandaşlar ne olacak?

Dolandırıcılara, kara para aklayanlara, uyuşturucu satıcılarına, yasa dışı bahisçi ve kumarcılara para karşılığı banka hesaplarını kullanmasına izin verenlerle mücadele için ayrıca bir kanun çıkarılmıştı.

Başkasına iban numarası verenlerin, banka hesaplarını kullandırılanların hapis cezası alacağıyla ilgili defalarca uyarılar yapıldı, haberler çıktı.

Ve şimdi sürekli dolandırıcılara iban numarası verdikleri için hapse girenlerin haberlerini okuyoruz!

Her birinin haklarında açılmış onlarca davası var.

Mahkemede birçoğu "Arkadaşıma inanıp ibanımı verdim", "Hesabında haciz olduğu için kullanamıyordu ibanımı verdim" diyerek kendini savunuyor.

Sosyal medyada 'iban mağdurları' diye paylaşımlar yapıp, yardım istiyorlar.

Evet, bu sorunun sosyoekonomik boyutu da var.

Bazı insanlar geçinemediği için ek gelir elde etmek amacıyla bu yola girdi.

Özellikle öğrenciler bu hataya düştü!

Bazıları da kolay yoldan para kazanmaya hevesli.

Öte yandan geçim sıkıntısı çekmesine rağmen teklif geldiği halde ibanını vermeyen de birçok insan var.

Geçim sıkıntısı suça bahane oluşturmaz!

Çeteler hesabınızı kullanıp, yüzbinlerce insanı mağdur edip büyük paralar kazansın ve siz de bu işin karşılığında para kazanın.

Sonra yakalanınca da "Bilmiyordum, ben mağdurum" deyin!

Buna kim inanır?

Bu olay bir kişinin size kaçak mal, yasaklı madde verip, bunu şu adrese götür karşılığında şu kadar para alacaksın demesiyle aynı şey!

Hatta iban kullandırmak daha büyük vurgunlara, daha büyük miktarda yasa dışı para akışına ve kara para aklanmasına neden oluyor!

Emin olun şu an mağdurum diyenlerin çoğu eskiden "Benim hesabımı kullanıp dolandırıcılık yapıyorsa bana ne, ben kazancıma bakarım" diyordu!

İban mağduru yoktur, yasa dışı iban kullandırma suçu vardır!

***



DÜNYA MİRASINDAN ÇIKMAK İSTEYEN KÖY

Slovakya'da Karpat Dağları'nda bozulmamış bir ortaçağ yerleşimi olan Vlkolínec köyü, 1993'te UNESCO Dünya Mirası listesinde girmişti.

Yoğun turist akınına uğrayan köyün sakinleri, şimdi bu listeden çıkmak için başvuruda bulundu, iyi mi?

Köylüler turistlerin; evlerin önünde, bahçelerde dolaşıp fotoğraf çekmelerinden rahatsız oluyormuş!

Bunlarda hiç akıl yok!

Bizdeki gibi köyün yollarına gözleme, sütlaç, kahve vs. satışı yapacak çadırlar, hediyelik eşya satışı için tezgâh kurun, paranızı kazanın!

Aslında bizdeki turistik yerlerde de asıl parayı yerel halktan çok, dışarıdan gelip iş yeri açanlar kazanıyor.

Yerel halk genelde aşırı turizmin mağduriyetini yaşıyor.

***



EHLİYET SINAVI ÇİN'DEKİ GİBİ OLSUN

Mersin'de psikolog Melis Kuş'un sürücüsü olduğu cip, önündeki aracı geçmek isterken kontrolü kaybedip refüjde bulunan insanların arasına daldı.

Olayda Nejla Öztürk (16), Zehra Serdil Atak (18) ve Kübra Güney (15) hayatını kaybetti.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü ise tutuklandı.

O da birkaç yıl yatar. Vay gidene!

Türkiye'de ehliyet almak birçok ülkeye göre çok kolay!

Eskiden durum daha beterdi ehliyet kursuna yazılan herkes ehliyet alıyordu.

Direksiyon sınavları göstermelikti!

Şimdi iş daha sıkı tutuluyor ama bizdeki ehliyet sınavları birçok ülkeye göre daha kolay!

Türkiye'de yıllardır araç kullanıp, Avrupa'da defalarca ehliyet sınavına girip kazanamayanlar oluyor.

Çin'deki ehliyet sınavı parkurlarını gördüyseniz ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız.

Çin'deki parkurun aynısı burada uygulansa iddia ediyorum; trafikteki araç yoğunluğu azalır!

***



VODAFONENET DE VERİLERİNİ ÇALDIRIRSA...

VodafoneNet abonelerinin verileri sızdı ve darkweb'de satışa çıktı!

Şu an için kaç kişinin verisinin sızdığı tam olarak bilinmiyor.

KVKK'ya bildirilene göre ihlalden etkilenen ilgili kişi sayısının en fazla 321 bin 504 kişi olabileceği düşünülüyor.

Müşterilerin T.C. kimlik numarası, finansal verileri ve özel nitelikli kişisel verilerinde herhangi bir sızıntı olmamış.

Ancak ihlalden etkilenmiş olabilecek kişisel veriler arasında isim, soy isim, iletişim, müşteri işlem ve hizmet bilgilerinin bulunduğu tahmin ediliyor.

Bu olay ne ilk, ne de son olacak.

Ülkemizde kamu kurumları ve özel şirketlerde birçok kez veri hırsızlığı yaşandı.

Ancak yaşanılanlardan ders çıkarılmadığını görüyoruz.

İşi telekomünikasyon olan Vodafone gibi büyük bir şirketin verilerine sızılması insanı hayrete düşürüyor!

Asıl trajik olan ise ihlal 10.01.2026 tarihinde başlamış ve 26.01.2026 tarihinde tespit edilmiş!

İlk sızıntının üzerinden 16 gün geçmiş ama şirketin haberi yok!

Veriler Darkweb üzerinden satılmaya başlayınca fark ediyorlar!

Demek ki, veriler Darkweb'de satılmasa, farkında bile olmayacaklar.

Devlet veri hırsızlığı konusunda hassas.

Yeterli önlemi almayan, kontrolünü, güvenliğini sağlayamayan şirketlere para cezası kesiyor!

Ama olan vatandaşa oluyor!

Sonra telefon, internet dolandırıcıları tarafından kandırılanlarla dalga geçiyoruz!

Herkes sürekli haber takip eden, uyanık, zeki insan olmak zorunda mı?

Her ülkede olduğu gibi bizde de saf, her şeyden korkan, kendi bilgilerini telefondan duyunca paniğe kapılan birçok insan var!

Vodafone gibi dev markalar bile siber güvenliğe yeterince önem vermiyorsa, biz yanmışız!

***



Altyazı

"Gününüzü soylu düşünceler içerisinde tembelce uzanarak geçiriyorsunuz." (Solaris)