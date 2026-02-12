Geçtiğimiz hafta sonu İstanbul-Galata Köprüsü'nde 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay'ın olta ile tuttuğu 2,5 kilo balığı denize döken vegan kadının haberi gündem olmuştu.

Balıkların parasını vereceğini söyleyen kadın, "Ben veganım. Hayvanları yemeyin. Balıktan para kazanma hakkını nereden buluyorsunuz?" demişti ama parayı da ödemeden gitti.

ATV Haber muhabiri Altay Altuğ da tam o anda köprüdeydi.

Bu büyük rastlantı köprüde yaşanan tartışmayı milyonların izlemesine neden olmuştu.

Eskiden reyting rekorları kıran 'Sıcağı Sıcağına' programı sanki yeniden ekranlara dönmüş gibiydi.

Amca: "Balıklarımı niye attın"

Kadın: "Senin balıkların değil abi."

Amca: "Kimin balıkları, hayda!"

Kadın: "Balıkların hayatına müdahale ediyorsun. Hayvanları yemeyin, alternatif üretin. Çok zırlıyorsun" gibi ikili arasında geçen absürt diyaloglar sosyal medyada da tartışma konusu olmuştu.

Aslında vegan abla kendince bir protesto gerçekleştiriyordu, hayvanların yaşaması gerektiğini, alternatif beslenme modellerine yönelmemizi söylüyordu ama balıkçı amcanın balıklarını denize atarak onun yaşam ve beslenme biçimine müdahale ediyordu.

Bazıları "Tam olay anında ATV muhabirinin orada işi ne?" "Bu işte kurgu var" gibi paylaşımlar yapıp haberin mizansen olduğunu iddia etti.

Güya vegan kadına ATV Haber para vermiş, kadın bir cast ajansından tutulmuş iddiaları ortalıkta dolaştı. Ünlü haber sunucu ve yorumcusu Nevşin Mengü, söz konusu haberin bir sosyal medya projesi olduğunu, ATV Haber'in veganlara karşı haber yapmak için bu haberi köpürttüğünü iddia etti, iyi mi?

ATV Haber muhabiri Altay Altuğ'u aradım. O da bana ne yaşandığını anlattı. Altuğ, 'İbrahim Sadri ile ATV Hafta Sonu' programına canlı bağlantılar yaptığını, o gün de Galata Köprüsü'nde 'olta değnekçiliği' diye yeni bir iş kolunun ortaya çıktığı dair haberi yaptığını söyledi.

Evet, yanlış okumadınız. Galata Köprüsü'nde balık tutmak için özellikle hafta sonları sabahın altısında gelmeniz gerekiyor.

Öğlen geldiğinizde yer bulamıyorsunuz. Geceden köprüye gelip yer tutanlar, öğlen gelenlere yerini vermek için 200- 300 TL alıyormuş.

Bu işi genelde köprüde olta takımı satanlar yapıyormuş! Özetle 'olta değnekçiliği' diye yeni bir iş kolu doğduğunu da böylece öğrenmiş olduk.

Aslında Altay Altuğ'un da belirttiği gibi 'haber içinde haber' durumu yaşandı! Altuğ ile yaptığım konuşmada veganlara karşı bir önyargısının olmadığını, sadece işinin, haberin peşinde olduğunu daha iyi anladım.

Altuğ, vegan kadını ilk kez orada gördüğünü, olay patladıktan sonra incelediği kayıtlarda kendisi anons çekerken kadının balıkçıların etrafında dolaştığını da fark etmiş.

Haberi izlerseniz ne yaşandıysa onun ekrana geldiğini görürsünüz.

Keyifli ilginç bir haber ekranlara geldi ama Mengü bu haberi veganlara karşı sosyal medya projesi olarak lanse etti!

Bu kadar kolay mı bir muhabiri suçlamak?

***

PASSOLİG'İN HER YIL ÜYELİK ÜCRETİ ALMASI

Geçtiğimiz pazartesi oğlumu ilk kez Fenerbahçe maçına götürdüm.

Öncesinde çocuğu Passolig üyesi yaptım.

Sistem iki seçenek sunuyor; dijital üyelik 1200 TL, kart isterseniz yine 1200 TL + kargo masrafı.

Hadi ilk seferde ayakbastı parası ödediniz ama yetmiyor. Üyeliğinizi her yıl yenilemeniz gerekiyor. Yıllık yenileme bedeli de 1200 TL!

Neyin bedeli bu?

Passolig uygulaması 19 Nisan 2014 tarihinde güya tribünlerdeki şiddeti ve küfürü önlemek üzere hayatımıza girmişti.

Güya bu uygulama gerçek suçluyu tespit edecek, küfürlü tezahürat yapanlar tek tek tespit edilecek ve böylece yanlışı olmayan taraftarın hakkı savunulacaktı. Hâlâ birkaç kişi yüzünden topluca bir bloka ceza kesiliyorsa bu uygulamanın ne hayrını gördük?

Bu kart çıkarken karaborsa bilet önlenecek dendi aksine karaborsa daha çok arttı!

Milyonlarca taraftardan üyelikleri olmalarına rağmen yıllık 1200 TL alıyorlar ama sitesi, uygulaması sürekli hata veriyor!

Bazen müşteri hizmetlerine bağlanmak 20-25 dakika sürüyor! Bu sistem canınız istediğinizde farklı bir takımın maçını da izlettirmiyor, onun içinde ayrıca tarafsız kartınız olmalı!

Avrupa'ya gittiğinizde genelde istediğiniz takımın biletini kolayca alıyorsunuz, üyelik işlemleri için uğraşmıyorsunuz.

Ama Türkiye'de her yıl Passolig'e haraç öder gibi yıllık üyelik ücreti ödemeniz gerekiyor!

Kulüplerin Passolig'le devam etme şartı kalktı ama taraftarını düşünüp bu sistemden çıkan yok!

Çok düşük işletme maliyetine karşılık milyonlarca taraftardan her yıl üyelik ücreti almak güzel iş!

***

ADAM GİBİ ADAM!

Pep Guardiola'nın Newcastle United maçı öncesi düzenlenen basın toplantısındaki şu açıklaması gündem oldu:

"Yıllardır hiçbir gazeteci bana Filistin'de yaşananları sormadı. Geçen gün yaptığım konuşmayı hatırlattığınız için teşekkür ederim.

Çünkü, sanki bu konuda insanların konuşmasına izin verilmiyor gibi hissediyorum.

Filistin'deki soykırım benim canımı yakıyor. Etkilenmemek imkansız. Ben her zaman buradayım ve konuşacağım."

Birçok şampiyonluğa ve başarıya imza atan ünlü İspanyol teknik direktör, futbolu değiştiren kişi olarak çoktan tarihe geçmişti.

Birçok dünya meselesinde olduğu gibi Filistin'de yaşanan soykırımını dünyaya duyurmada da önemli işler yapan Guardiola'yı ne kadar övsek azdır.

Çünkü o konuştuğunda dinlenen, gündem yaratan bir kişi.

Büyüksün Guardiola.

***

Altyazı

"-Baba, sence diğer gezegenlerde hayat var mı?

- Bilmiyorum, Sparks ama şunu söyleyebilirim sadece bizsek korkunç bir alan kaybı gibi görünüyor. (Contact)