Üç ayrı dosya üzerinden, 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki 6 aydaki hareketlenmeye Almanya bağlamında dikkatinizi çekmek istiyorum.

Birincisi FETÖ... Mart 2017'de BND Başkanı Bruno Kahl, Der Spiegel'e Türkiye'nin 15 Temmuz'un arkasında Gülen yapılanmasının olduğu konusunda kendilerini ikna edemediğini söyledi.

Mevzu şuydu: 15 Temmuz sonrası MİT'in hazırladığı, elebaşı Gülen'e yakın olduğu iddia edilen 300'den fazlakişi ile 200 kadar dernek ve okuluna dresleriyle alakalı istihbarat dosyasını dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'nda önlem alınması için Kahl'a iletti.

Sonuç, beklenenin tersi oldu: Alman makamları listedekileri takip edildikleri konusunda uyardı ve MİT'in bu bilgileri nasıl edindiğini soruşturdu.

İltica rakamları da Alman devletinin FETÖ desteğiyle paralel: 2024'ün ilk iki ayında Türk vatandaşlarının iltica başvurularının yalnızca yüzde 7.8'i kabul edildi; genel oran yüzde 45'ti. Buna karşılık Almanya, diplomatik pasaport sahibi FETÖ'cü 400'ü aşkın asker, yargıçve kamu görevlisine Mayıs2017'de iltica hakkı tanıdı. Türkiye 77 kişinin iadesini istedi; Zekeriya Öz,Celal Kara ve Adil Öksüz dâhil talepler karşılıksız kaldı.

İkinci dosya suç örgütü kurma, kara para aklama ve kamu zararına dolandırıcılıkla suçlanan Alihan Kuriş meselesi. 8 Eylül 2016'da Arif Ahmet Denizolgun vefat etti, 24 Eylül'de Alihan Kuriş lider belirlendi. Bu ölümün üzerindeki soru işaretinin kaynağı dışarısı değil; ailenin kendisi. Fatih Süleyman Denizolgun, amcasının ölümünden sorumlu tuttuğu yeni lider hakkında yetkililere yüzlerce kez başvurdu.

Kuriş'in devraldığı yapının 1973 Köln kuruluşlu, 300'ü aşkın cemaatli Avrupa ayağı, o tarihten sonra Alman devleti nezdinde hızla itibar kazandı. Müngersdorf'taki arsanın imarplanı Köln Belediye Meclisi'nin4 Nisan 2017 tarihli oybirliğiyle kesinleşti; 14 Mart 2023'teki temel atma törenine bölge belediye başkanı bizzat katıldı.

En büyük takdirse en yukarıdan geldi. 16 Eylül 2023'te, Süleyman Efendi talebeleri tarafından kurulan İslam Kültür Merkezleri Birliği'nin (VIKZ) 50. yıl törenine katılan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, övgüyle dolu bir konuşma yaptı. Bir ay sonra Düsseldorf'ta eyalet yönetimiyle görüşülüp Hamas'ı kınayanortak açıklama imzalandı.

Üçüncü mesele DİTİB... Diyanet İşleri Başkanlığı'mızla yakın ilişkide bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) imamlarının evlerine Şubat 2017'de baskın yapıldı. Dosyada 19 din görevlisi hakkında takipsizlik verilse de iptal edilen projeler geri gelmedi. 2018'de gözetim dosyası 16 eyalete gönderildi, Hessen din dersi ortaklığını askıya alıp iki mahkemede kaybetti, Aralık 2023'te imam gönderimi sonlandırıldı.

Özetle, Türkiye'nin terör örgütü saydığı yapının kadrosuna Almanya tarafından kapı açıldı, resmi dini kurumuna baskı yapıldı, arada Köln'de altmış yıllık bir cemaatin iki ay önce göreve gelmiş yeni yönetimine de devlet protokolüyle yer açıldı.

Şimdi şu bilgiler eşliğinde yeniden değerlendirelim...

Alihan Kuriş'e bağlı 32 şirkete el konulup kayyum atandı.

Kuriş dâhil birlikte gözaltına alınanların hiçbiri, bu şirketler üzerinden yurtdışına çıkarılan, kuvvetle muhtemel suçtan kaynaklanan paraları ve ellerindeki yüzlerce kilo altını izah edemedi.

Savcılık ve MASAK'ın tespitlerine göre suç örgütünün yurtdışına (çoğu Almanya) çıkardığı para 100 milyar TL'yi aşıyor.

Adı geçen şirketlerin çoğunda sahte fatura ve kara para, yani suç geliri izleri ve tespitleri var.

Hangi bağımsız devlet böyle bir yapılanmaya ve başka ülkelerden bu tarz koruma gören bir yapıya mezkûr soruları sormaz ki?