Yaşadığımız yüzyıl başladığında, AK Parti geleceği belirsiz, çiçeği burnunda bir oluşumdu. Bugün, ana muhalefet bile tam ortadan yarılmışken sadece kesintisiz iktidar olabilmiş en güçlü parti değil, aynı zamanda ülkemiz tarihindeki en geniş teşkilatlı parti. Takvimler çeyrek asrı gösterirken, "ilkbahar" anlamına gelen Rebiulevvel ayının başında yüz binlerce kişiyle beraber Başkent Millet Bahçesi'ndeyiz.

AK Parti'nin kuruluş yıldönümü için bu tarihi gün de ancak bir mitingle kutlanmalıydı. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bugünlere getiren kapalı kapılar ardında yapılan toplantılar veya kirli pazarlıklar olmadı; milletin teveccühüyle dolan miting meydanları oldu. Nitekim mitingli kutlama fikri de milletiyle olmak adına bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmiş.

Hiç unutmuyorum, 17-25 Aralık yargı darbesi girişiminden aylar sonra gidilen 30 Mart 2014 yerel seçimi. O seçime sadece birkaç gün kalmış. Erdoğan, Diyarbakır ve Van'da sahnede. Elinde mikrofon ama sesi tanınmayacak derecede kısık. Milletine derdini anlatıyor. Millet sesin frekansına değil, dediğine bakıyor. Gönül gözüyle anlaşan bir bağ adeta. Ve sandıklar, FETÖ'nün darbesini başına geçirircesine % 43 ile patlıyor. En yakın rakibi ile arasında 17 puan var. AK Parti tarihi, bu karanlık senaryoların millet eliyle bertaraf edildiği dönüm noktalarının da tarihi aynı zamanda. E-muhtıradan 15 Temmuz'a erdemli bir milletin, cesur bir lider etrafında kenetlendiğinde neleri başarabileceğinin de tarihidir. Bu düşüncelerle mitinge katılan birkaç vatandaşımızla konuştum. Birkaçını paylaşmak isterim.

Örneğin Sakarya'dan katılan Nurşah Hanım, "AK Parti, başörtüsü yasağını kaldırarak benim nezdimde bir çağı kapattı, yeni bir çağ açtı. Atam Fatih Sultan Mehmed zamanında herkes dinini özgürce yaşarmış diye anlatılan geçmişimizi bugünümüz eyledi" diyerek ifade ediyor.

Ankara'dan katılan Levent Bey, "Erdoğan gerçekten 'er' doğmuş ki, kâfire hiçbir zaman boyun eğmedi. İçimizdeki ve dışarıdaki hainlerine fırsat vermedi. Hastamıza sahip çıktı, insan yerine konulduğumuzu hissettirdi" diyor. Şimdiye kadar referandumlar dahil tüm seçimler dikkate alındığında halkın % 70'inin oy verdiği AK Parti artık çeyrek asırlık geçmişinden aldığı özgüvenle yeni döneme giriyor.