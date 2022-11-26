Altılı masa bu pazartesi günkü toplantısına AK Parti'yi destekleyen bazı gazetecileri de çağırmış.

Ne yapsınlar...

Hiç olmazsa "çirkin ördek yavrusu" kontenjanından çağrılan gazeteciler vesilesiyle altılı masa biraz gündemde kalır.

Bakarsınız, Nagehan Alçı'yı Karadeniz gezisine davet ettiği için Fazıl Say'ından CHP medyasına kadar linç edilen Ekrem İmamoğlu da belki sitem eder. Ya da "Herkes çağrılmış, ben hariç" nakaratıyla bir Tiktok rap'i çeker. Son günlerde konuşulmak için yine sokak videolarına başladı. Bu fırsatı kaçırmayacaktır.







Başka?

CHP medyasında da ufak çaplı istifalar yaşanabilir.

En son nereden hangi gerekçeyle istifa ettiğini hatırlamadığım Enver Aysever boş durmaz mesela. Eminin, "Ya onlar ya biz" sloganı eşliğinde ekranda iş akdini çiğneyebilir.

Biliyorum, tatsız tuzsuz ama...

Altılı masanın "En önemli toplantımız" dediği pazartesi günkü programı, gündemin yanında şenlik gibi.

Zira masada mevzu "Başkanlık sistemini değiştirecek ve yeni bir parlamenter sistem anlayışına geçecek yeni anayasa ilkeleri"ymiş.

Siz söyleyin, CHP seçmeni dahil şu an Türkiye'de kimin gündemi bir geçiş anayasasının ilkeleri.

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ALLAH'TAN ÜMİT KESİLMEZ KEMAL BEY



Geçtiğimiz hafta sonu "Borsa çökecek" diye kehanette bulunan Kılıçdaroğlu'na, "Ya insanlar size inanırsa, piyasalar açılınca panik olursa" diye sormuştum.

Neyse ki Kemal Bey bu kez de korkutamadı.

Manipülasyonu borsadaki yatırımcıları etkilemedi.

Dahası Kemal Bey'in öngörülerinin tam tersini satın alan borsa kazandı, yükselişe geçti. Yeni rekorlar geldi.

Neyse Kemal Bey, Allah'tan ümit kesilmez!







Evet, Suudi Arabistan'dan 5 milyar, Katar'dan da 10 milyar dolar yatırım bulunduğu konuşuluyor. Bu doğrudan yatırımların piyasalar ve döviz kuru üzerindeki olumlu etkilerinin hissedilmesi an meselesi.

Ama belli mi olur... İleride bir sabah uyanırsınız ki bir de ne göresiniz... Borsa taban yapmış. Manipülatörlerin ayak oyunlarına atlayan yatırımcılar silkelenmiş. İnsanlar zarar etmiş. Ortalık toz duman...

Siz yeter ki bu istikamette, aynı hedef doğrultusunda çalışmaya devam edin.

Zaten elinizden başka ne gelir.