Savunma sanayiinde istikamet Kızıl Elma

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: Yerli ve milli teknoloji kırmızı çizgimiz. Kimsenin ağız kokusunu çekmek istemiyoruz

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, dün gazetelerin Ankara temsilcileri ile yıllık değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Savunma teknolojierinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Küresel güç Türkiye" hedefinin merkezinde bulunduğunu söyleyen Demir, istikametlerini "Kızıl Elma" olarak çizdi. Demir, S-400'ler, Patriotlar, F-35'lerin teslimat tarihi, Altay tankı, milli muharip uçak projesi ve 2053 perspektifi konusunda şu mesajları verdi:

F-35 TESLİMATI: İşleyen takvimde F-35'ler 2019 sonbaharında Türkiye'ye gelecek. Eğitim ve teslimat süreci işliyor.

PATRİOT PAZARLIĞI: Teklif, kamuoyuna yansıdığı gibi 3.5 milyar dolar. Tabii bunu tartışacağız. Uzun menzilli hava savunma füze sistemi ihalemiz 2014'te sonuçlanmak üzere idi. O zaman belirtilen ihtiyaç dört sistem içindi. Bugün alınan iki sistem.

YERLİ VE MİLLİ: Kiminle işbirliği yaparsak yapalım hedefimiz kimsenin ağız kokusunu çekmeden, bağımsız ürünler oluşturmak. Yerli ve milli teknoloji kırmızı çizgimiz. En dost ülkenin bile yarın nasıl tavır alacağını bilemezsiniz. Bağımsız kullanım çok önemli.

MİLLİ MUHAREBE UÇAĞI: 5. nesil savaş uçağı geliştirmede Türkiye'nin iddialı olması çok önemli. 2023 hedefimiz orada duruyor. Tasarım aşaması 1.3 milyar dolar. Motor geliştirmek uzun süre alacak. Hazır motor kullanım konusunda birkaç plan var.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında kullanılan yerli silah sistemleri ve mühimmatları, sahadan gelen bilgilerle geliştirmeyi sürdürüyoruz.

Hassas güdümlü mühimmatta yakın zamana kadar dışa bağımlı idik. Şimdi yerli imkanlarla üretip, kullanmaya başladık. Afrika, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Uzakdoğu Asya ülkeleri önemli ihracat pazarlarımız. Güney Amerika pazarına da giriyoruz.

OTONOM ORDU SİSTEMLERİ: Türkiye harekat yazılımını kendi yapıyor. Deniz, hava ve karada askerlerin sürekli temasta kalıp veri aktaracakları, karar verecekleri tercihleri sunabilecekleri sistem, haberleşmenin olacağı bir sistem bu.



SAVUNMA SANAYİİNDE 2053 HEDEFLERİ



Dünya çapında ilk 100'de 10 Türk şirketi (Şu an 4 şirket. Aselsan, TAI, STM, Roketsan)

50 milyar dolar ihracat

Sektör çalışan 500 bin insan kaynağı

Yüzde 100 yerli ve milli savunma sanayii



TEKNOLOJİK ÖNCELİKLER



Robot askerler

Yerli ve milli platformlar

Silah sistemleri, güdümlü mühimmatlar

Milli deniz altı

Otonom sistemler

Uydu fırlatma

Seyir füzeleri

Yeni nesil milli savaş uçağı



1 MİLYAR LİRALIK DEV TESİS AÇILIYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli tank Altay'ın seri üretimini üstlenen BMC'nin, yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar lira olan Sakarya Karasu'daki savunma sanayii tesisinin temelini 13 Ocak'ta atacak. 2 bin 500 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek tesiste TSK'nın ihtiyaç duyduğu tekerlekli ve paletli zırhlı araç, lazer silahı, insansız zırhlı araç gibi savunma sanayi ürünleri üretilecek. üretimin tamamen yerli imkanlarla gerçekleşeceği fabrikada bin 150 kişilik doğrudan, 4 bin 600 kişilik dolaylı istihdam oluşturulması planlanıyor. Hasan AY / ANKARA



S-400'E MİLLİ YAZILIM



S-400 hava savunma sistemi acil ihtiyacımızdan doğan bir konuydu, hızlı bir şekilde teknolojik gerekçelerle yapılan bir tercih oldu. Öncesinde gerek ABD'liler gerekse Avrupalılarla görüştük. Öne sürdürdüğümüz şartlar gerçekleşmeyince S 400'lerde karar kılındı. Bu tercihin yapılması tüm ihtiyaçlarımızın karşılandığı anlamına gelmiyor. İlave sistem için başka görüşmeler yapabileceğimizi söylemiştik. (S-400 ve Patriotları) Bu ikisini ayrı konular olarak düşünüyoruz.



ALTAY TANKI'NA YERLI MOTOR



18 aylık bir takvimimiz var ama bu, üretim öncesi süreçlerin tamamlanmasından itibaren. İlk blok 250 tank için. Önce 40, sonra 210 tank teslimi planlanıyor. İlk etapta motor Almanya'dan tedarik edilecek. Almanya'dan "Motoru vermeyeceğiz" diye bir duyum yok. Ama B planımız da var. Yerli motor üretimi ile ilgili çalışmalarımız da iyi durumda.

Siber güvenlik önceliğimiz.



1 MİLYAR LİRALIK DEV TESİS AÇILIYOR



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli tank Altay'ın seri üretimini üstlenen BMC'nin, yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar lira olan Sakarya Karasu'daki savunma sanayii tesisinin temelini 13 Ocak'ta atacak. 2 bin 500 dönümlük arazi üzerine inşa edilecek tesiste TSK'nın ihtiyaç duyduğu tekerlekli ve paletli zırhlı araç, lazer silahı, insansız zırhlı araç gibi savunma sanayi ürünleri üretilecek. üretimin tamamen yerli imkanlarla gerçekleşeceği fabrikada bin 150 kişilik doğrudan, 4 bin 600 kişilik dolaylı istihdam oluşturulması planlanıyor. Hasan AY / ANKARA