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OKAN MÜDERRİSOĞLU
24 Nisan 2020, Cuma OKAN MÜDERRİSOĞLU

İstanbul Türkiye’nın Vuhan’ı oldu

KOCA: , ’nin ’ı oldu. 3’er uzmandan oluşan ekiplerimiz 1300 araçla bulaşı zincirini tespit etti. Hastalar erken tanı ile tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti

, yeni tip koronavirüs salgınını kontrol edebilir düzeye getirirken Sağlık Bakanı , süreçle ilgili gelişmeleri, geleceğe dair öngörüleri SABAH'la paylaştı. Koca, Çin'de Kovid19 vakalarının ilk görüldüğü şehri ile 'u kıyasladı ve şu değerlendirmeleri yaptı:
Türkiye'nin Vuhan'ı, İstanbul oldu. Hatta İstanbul, Vuhan'a göre daha iç içe bir kent. Salgını İstanbul'da kontrol altına aldık. 3'er uzmandan oluşan ekiplerimiz 1300 araçla tüm İstanbul'u bulaşı zincirini tespit için dolaştı. Tıbbi dedektif gibi iz sürdü. Bu yöntemi uygulamasaydık İstanbul'da salgını kontrol altına almamız çok zor olurdu. Neden? Çünkü ilk gelen hastalar solunum desteğine ihtiyaç duyacak halde idi. Bulaşı zinciri belirlendikçe hastalar erken tanı ile tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti.

KRİTİK EŞİK
Ramazan ayında da toplumsal hareketliliğin kontrol edilmesi salgınla mücadelemizde kritik bir eşik. Henüz vaka sayısının sınırlı olduğu illerin önümüzdeki dönemde yeni odaklar haline gelmemesi için sosyal izolasyon mutlak gereklilik. Toplum sağlığı için bayramda tokalaşma, kucaklaşma olmamasını arzu ediyoruz. İnşallah bu zorlu günleri geride bıraktığımızda çifte bayram yaşayacağız.



ÖNCELİK GIDA VE TARIM
Nüfus hareketinin ve temasın en fazla olduğu alanlar, hizmetler sektöründe yoğunlaşıyor. Nispi olarak hareketliliğin daha az veya kontrol edilebilir olduğu alanların özellikle tarım, hayvancılık, gıda sanayi ve imalat sektörlerinin hızla önünün açılması çok mühim. Mevcut analizler 3-6 ay sonra gıda ve tarım sektörlerinin öncelik ve öneminin artacağını gösteriyor. Bu nedenle, salgının gıda ve tarımı olumsuz etkilememesi için hızlı davranmamız gerekiyor. Bugünkü gayretlerin yanında ekonomik açıdan hızlı toparlamayı da tüm yönleri ile düşünüyoruz.

PLAZMA OLUMLU AMA...
Plazma tedavisinde olumlu sonuçlar alınıyor. Fakat bir mucize değil. Henüz nihai değerlendirme yapacak kadar veri birikmiş değil.

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OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR
Okulların ne zaman açılacağını bayram öncesi gelişmelere ve genel tabloya bakarak belirleyeceğiz. Ancak liselere ve üniversiteye giriş, sınavlarının 'nun önerileri doğrultusunda, belli kurallar ve önlemler dahilinde yapılmasını hedefliyoruz.
Tedaviye erken başlamamız ölüm oranlarının diğer ülkelere göre daha düşük oranlarda seyretmesini sağladı.

10 NİSAN'DA KORKULAN OLMADI
Sokağa çıkma yasağının ilk ilan edildiği 10 Nisan'daki tablonun, endişe edildiği kadar etkisi olmadı. Yani 2. dalga durumu oluşmadı. Süreç, 10 Nisan'daki ani hareketlenmeye karşın kontrol edilebilir düzeyde seyretti.
Yakın zamana kadar görülen çaba, son 3-5 gün içinde biraz gevşemiş izlenimi verdi. Ancak, sokağa çıkıma kısıtlamaları, kontrolde önemli rol oynadı.

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BİRİKİMİMİZİ DOĞRU KULLANDIK
Kovid19'la mücadeleye başlarken eldeki ilk veriler Çin kaynaklı idi. ve Türk hekimleri, kendi birikimini sahaya yansıttı. Birçok ülkenin yoğun bakım aşamasında kullandığı ilaçları biz, erken tedavi döneminde verdik ve olumlu sonuçlarını gördük. Bu sayede hastanelerimizde, ciddi hasta yükü oluşmadı. Yoğun bakım kapasitemizin gücü de tedaviye yansıdı.

HARİTASINI ÇIKARIYORUZ
Şimdi, Bilim Kurulu'nun da önerileri doğrultusunda Türkiye Bağışıklık Haritası hazırlıyoruz. 10 bin örneklem üzerinden, PCR yöntemi ile vatandaşlarımızdan numune alarak, Kovid19 bağışıklığı gelişenleri, henüz bu hastalığa yakalanmamış olanları yüzde dağılım olarak belirlemeye çalışacağız. Bu veriler de ilerideki kararlarımıza ışık tutacak nitelikte olacak.

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