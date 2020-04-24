Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan flaş corona virüsü açıklaması "İstanbul, Türkiye’nin Vuhan’ı oldu" | Video
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İstanbul, Türkiye’nin Vuhan’ı oldu. 3’er uzmandan oluşan ekiplerimiz 1300 araçla bulaşı zincirini tespit etti. Hastalar erken tanı ile tedaviye alındı ve süreç yönetilebilir düzeyde gelişti" dedi.