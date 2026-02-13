PROF. DR. OSMAN MÜFTÜOĞLU

Yumurta sadece "protein deposu" değildir; beyin için stratejik bir besindir. Bellek, dikkat ve öğrenme süreçlerini aynı anda besleyen nadir gıdalardan biridir.

KOLİN ZENGİNİDİR – BELLEĞİN HAM MADDESİ

Yumurta, kolinin en iyi doğal kaynaklarından biridir. Kolin, asetilkolin adlı nörotransmitterin öncüsüdür. Asetilkolin; öğrenme, dikkat ve kısa süreli bellek için kritik rol oynar. Kolin yetersizliği, özellikle yaş ilerledikçe bilişsel performansı zayıflatır.

BEYİN ZARLARINI KORUR

Yumurtadaki fosfolipitler (özellikle fosfatidilkolin), nöron zarlarının bütünlüğünü destekler. Sağlam hücre zarı = daha iyi sinir iletimi = daha net düşünme.

LUTEİN VE ZEAKSANTİN SADECE GÖZ İÇİN DEĞİL

Bu iki karotenoid yumurta sarısında bulunur ve beyinde birikir. Oksidatif stresi azaltır, sinir hücrelerini korur. Son yıllarda yapılan çalışmalar, lutein düzeyi yüksek bireylerde bilişsel hız ve bellek performansının daha iyi olduğunu gösteriyor.

B12, FOLAT VE PROTEİN ÜÇLÜSÜ

Yumurta; B12, folat ve yüksek kaliteli protein içerir. Bu kombinasyon, homosistein düzeylerini dengelemeye yardımcı olur. Yüksek homosistein ise bilişsel gerileme ve demans risk faktörlerinden biridir.

YENİ VE DİKKAT ÇEKİCİ: ALZHEIMER–YUMURTA İLİŞKİSİ

Son dönemde yayımlanan geniş gözlemsel bir çalışmada, düzenli yumurta tüketimi olan bireylerde Alzheimer'a bağlı demans riskinin daha düşük olduğu bildirildi. Etkinin özellikle kolin alımıyla ilişkili olduğu vurgulandı. Yani koruyucu etki "yumurtanın kendisinden" çok, yumurtanın sağladığı kolin desteğiyle bağlantılı.

NE KADAR, NASIL?

– Haftada 4–6 yumurta, çoğu kişi için makul ve güvenli

– Sarısı atılmamalı; bellek dostu olan kısım orası

– Haşlama veya az pişmiş tercih edilmeli

– Ultra-işlenmiş gıdalarla birlikte değil, gerçek besinlerle tüketilmeli

ÖZET

Yumurta beyni tek başına kurtarmaz ama kolin, lutein, kaliteli protein ve B vitaminleriyle belleği koruyan güçlü bir zemin hazırlar.

Bu yüzden yumurta, sadece kahvaltının değil, beyin sağlığının da temel oyuncularından biridir.