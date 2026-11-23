SUV araçların payı yüzde 66.6’ya çıktı. Sedan araçların payı yüzde 19.2’ye, hatchback’lerin payı yüzde 13.2’ye geriledi. 2027’de SUV’ların payının yüzde 70’lere çıkması bekleniyor

Türkiye otomotiv pazarında SUV araçların payı 2026 Ocak-Ekim aylarında yüzde 66.6'ya ulaştı. Bir dönem yüzde 50'nin üzerinde paya sahip olan sedanların payı ise tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 19.6'ya indi. Yılın ilk 10 ayında hatcback araçların payı ise yüzde 13.2'ye geriledi. 2027'de SUV'ların payının yüzde 70'lere çıkması bekleniyor. Pazardaki bu değişim markaların satışlarına da yansıyor. Düne kadar Türkiye'de en çok hatchback ve sedan model satan markalar arasında yer alan Renault'da da satış sıralaması değişmeye başladı. Haziranda yeni SUV modeli Boreal'ı satışa sunan Renault'nun en çok satan modeli artık hatchback model Clio değil. Boreal, eylül ve ekim ayında Clio'yu geçerek, markanın en çok satan modeli oldu.

YENİ YILDIZ BOREAL

Renault'nun düne kadar en çok satan modeli Clio eylülde 1.993, ekimde ise 2.208 adet satıldı. Markanın yeni yıldızı Boreal ise eylülde 3 bin 220, ekimde 2 bin 778 adet sattı. Renault'nun en çok satan ikinci modeli Megane Sedan ise eylülde 2 bin 830, ekimde 2 bin 368 adet satıldı. İlk beş ayda 12 bin adedin üzerinde satışa ulaşan model, Temmuz 2026'da 3 bin 31 adetle ve yüzde 4.85 pazar payıyla Türkiye'nin en çok satan otomobili oldu. Yılın üçüncü çeyreğinde 7 bin 934 adetlik satışla Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci SUV modeli olan Boreal, ekimde yüzde 4.3 pazar payına ulaştı.



TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN İLK 4X4 HİBRİT

Renault Boreal, yeni hybrid E-Tech 4x4 versiyonuyla ürün gamını genişletiyor. Bursa Oyak Renault Fabrikaları'nda üretilen Boreal, yüzde 50'nin üzerinde yerli katkı oranına sahip. Ayrıca Boreal, Türkiye'de üretilen ve Türkiye pazarında satışa sunulan tek hybrid 4x4 olmasının yanı sıra Bursa'da üretilen ilk 4x4 Renault olma özelliğini de taşıyor.



400 MİLYON EURO YATIRIM

Renault Grubu'nun Türkiye'ye yönelik 400 milyon Euro'luk yatırımının önemli ayaklarından biri olan model, Bursa'dan farklı pazarlara ihraç edilerek Türkiye'nin küresel üretim ekosistemindeki rolünü güçlendiriyor.