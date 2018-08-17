Salih Uçan'ın Empoli'ye transferini dün Sportif Direktör Comolli'nin ağzından öğrendim. Yıllardır Türkiye'nin konuştuğu bir oyuncu… Yeni jenerasyon gençlerimiz arasında büyük bir kulübe giden ilk isimdi. Roma'da Rudi Garcia'dan formayı alamadı. Döndü, sırasıyla Dick Advocaat, Vitor Pereira ve Aykut Kocaman ona formayı teslim etmedi. Arada bir de İsviçre'de Sion'a kiralık olarak gitti, döndü. Yıllardır çıkış yakalayamamış olmasına rağmen hala belli bir piyasası var ve bir Serie A takımı onu bonservis opsiyonlu kiralayabiliyor. 24 yaşındaki Salih'in kendisinden 3 yaş küçük meslektaşı Cengiz Ünder Roma'da yıldız oldu. Enes Ünal La Liga'da oynuyor, Zeki Çelik Fransa'da haftanın takımına seçiliyor. Artık Salih'in de bir adım atma zamanı geldi. Bu son şansın Salih, bunu değerlendiremezsen işin zor.