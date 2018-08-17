Ülkemize karşı ABD'nin başlatmış olduğu kirli kur oyununu bozmak için ülke adeta seferber oldu. Sokaktaki vatandaşından iş adamına kadar her kesim bir şeyler yapmak için bir mücadele içerisinde… Bu ülke bizim. Bazı ahmaklar dolar ve Euro'nun artışına seviniyordu. Vatandaşıyla, devletiyle, hükümetiyle, başkanıyla biz üretmeye devam edeceğiz. Türkiye güçlü bir ülke... "Kimse moralini bozmasın" söylemleri karşılık buldu ve bu oyun bozulmaya başladı. Şimdi spor camiasına da büyük görevler düşüyor. Dün Kulüpler Birliği'nde bir toplantı yapıldı. Kurdaki bu oyun kulüplerimizi de ciddi düzeyde etkiledi. Nasıl önlemler alacaklarını bekliyoruz. TFF de dahil... Hatta yerli ve yabancı oyuncularla mümkün olduğunca lira üzerinden anlaşma yapma yoluna gitme prensibi edinilmeye çalışılacak. Elbette yabancı futbolcu Euro isteyebilir ama yerli oyunculardan yerli paramızı kullanmalarını bekliyoruz. Küresel kabadayılık yaparak Türkiye'ye yönelik düşmanca adımlar atan Trump'ın bu oyunu karşısında da bir yerli oyuncumuzun çıkıp, "Ben bundan sonra paramı lira üzerinden alacağım. Benim sözleşmemi TL'ye çevirin" dediğini duymadım daha!. Sözleşmeye gelince profesyonel, konuşmaya gelince milliyetçi oluyorlar. Bugün cebinize değil ülkenize verdiğiniz önemi gösterme günüdür. Zaten mesele kimsenin daha az kazanması değil, kimsenin kazandığında gözümüz yok ama bu ülkenin futbolcusu da bu ülkenin parasıyla sözleşme yapsın. Çok mu şey istiyoruz? Aynı şekilde yerli teknik adamlar da... Bu ülkenin takımında çalışan hocalar da artık Euro ve dolar üzerinden anlaşma yapmamalı. Bunu tüm kulüplerin prensip edinmesi lazım. Son olarak Adana Demirspor'un dolar bozdurana indirimli kombine kampanyasını, Konyaspor'un TL simgesini formasına koyma girişimini de destekliyorum. Kulüplerin de bir adım atma zamanı geldi.