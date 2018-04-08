METİN TEKİN

Atiba, Tolgay, Oğuzhan ve Quaresma gibi eksiklere rağmen Beşiktaş kazandı. Güneş'in kadro tercihini ve maçı nasıl yorumluyorsunuz?

Bu eksikleri göz önüne aldığımızda Şenol Güneş'in dün tercih ettiği kadro zorunlu bir kadroydu.. Özellikle Tolgay, Atiba ve Oğuzhan gibi orta saha oyuncularının olmaması, Beşiktaş'ın nasıl bir oyunu tercih edeceği merak ediliyordu. Şenol Güneş, takım şeklini değiştirmeden orta ikiliyi Medel ve Necip'le kurdu. Takım şekli aynı ama oyun anlayışı farklıydı. Kontrollü oyun ve pas marifetiyle değil direkt oyunu tercih ederek bunu yaptı. Topa çok sahip olmayı, çok pas yapmayı tercih etmedi Beşiktaş. Direkt oynayarak, hücum üretkenliğini ve skoru böyle buldu ve bana göre işin doğrusu buydu.



Sezonun ilk yarısında 3 gol atan Talisca, dünkü golüyle ikinci yarı 9 gol kaydetti. Talisca'nın bu performansını nasıl yorumluyorsunuz?

Talisca skoru belirmede çok etkin bir oyuncu. Santrfor arkasında oynarken servisçi olarak bakmamak lazım ki onu da yapar, özellikle gol atmada ve skoru değiştirme katkısı çok değerli. Dünkü maçta daha çok oyuna giren ve daha çok topu isteyen bir Talisca vardı. Talisca bir vuruş ustası... Yapacağı servislerden çok skor değiştirmedeki ustalığı Beşiktaş'a çok şey kazandırıyor.



Dün öne çıkan oyuncular kimlerdi?

Beşiktaş'ın geneline baktığımız zaman Negredo hariç ortalamanın altında kalan bir oyuncu yoktu. Beşiktaş, bir türlü Negredo'dan faydalanamıyor. Lens çok istekli ama teknik ve beceri anlamında yetersiz. Beşiktaş, orta sahadan ne zaman pasla çıkmayı denedi 3-4 net pozisyon verdi. Bunların biri golle sonuçlandı. Siyahbeyazlılar, doğru ve direkt oyunla farklı bir galibiyet aldı. Şampiyonluk yarışındaki tabloya baktığımızda Beşiktaş üst üste oynadığı iki iç saha avantajını iki galibiyetle çok iyi kullandı. Haftaya Akhisar deplasmanına gidecek. Galatasaray ve Başakşehir birlikte oynarken buradan çıkan sonuç Beşiktaş'ın da son virajdaki şansının ne olacağını şekillendirecektir.