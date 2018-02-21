Ağır bir griple yataklara düşen Ahmet Hakan'ın ara verdiği yazılarını pazartesi günü okuyunca, ardından da Kanal D Ana Haber'de karşımda görünce mutlu oldum. Her ne kadar artık telefonlarıma dönmez ve mesajlarıma da yanıt vermez olduysa da, sevdiğim dostumdur.

Kanal D Ana Haberlere yönelik eleştirilerime kızdığı için tavır alıyordu, belli.. Böyle şeylere alışkınım.. Yazarken, kendime, bir ömür verdiğim adıma ve de okurlarıma saygımdan, överken ve yererken, dost, akraba, arkadaş ayrımı yapmam. Düşündüklerimi yazarım. Yanlışım, doğrum bana aittir.

Dostlarımı eleştirmezsem, bana sormazlar mı "Tanımadıklarının günahı ne" diye..

"Ahmet Hakan da köşe yazarı.. Bu dediklerimin ne demek olduğunu anlayacaktır. O zaman da benden özür diler" diye düşünmüştüm.

Ana haber öncesi, RTÜK'ün nasıl izin verdiğini anlamadığım, ta Çin'den, Maçin'den bulunup getirilmiş, nerdeyse tamamı sosyal medyadan aktarılmış, "Kim, nerde, ne zaman, ne olmuş" sorularının hiçbirine cevap vermeden, sırf insanların içindeki vahşi zevki tatmin etmek için sıralanmış görüntülerden oluşan "Sıcak Gelişmeler" diye bir görüntü sürüsü var. Hem de çocukların ve ailenin ekran önünde olduğu saatte, parçalanan arabalar, içinde cayır cayır yananlar, devrilmiş, ezilmiş otobüsler, etrafında cesetler.. Sokak ortasında kadın dövenler.. Peşinden kovalayıp vuranlar.. Haber değeri "Sıfır" şiddet, dehşet, vahşet görüntüleri çocuklara sunuluyor. Sigaranın dumanına ceza yazan RTÜK'ün gözleri önünde..

Neyse.. O rezillik bitti, "Ana Haber" dedi ve karşımda Ahmet..

"Geçmişler olsun.. İyi ki döndün" diye mesaj atacaktım ki, Ahmet "Afrin'e bir bomba düştü" diye haberine girdi..

Bir bomba benim beynime düştü.

"Hoş geldin" mesajı yerine şunları yazdım, Ahmet'e..

"Bu Rus oyunu deyip, Erdoğan- Putin telefon görüşmesini bültene bile almamak ne oluyor?. Bu ne ucuz reyting oyunu. Görüşme sonunda çok önemli açıklamalar var. Onlar işinize gelmedi mi?."

Ahmet Hakan "Suriye rejim kuvvetleri Afrin'e giriyor iddiası var" dedi. Peki iddia kimin, nerde, ne zaman yapmış? Onlar yok.. Haberi, haber yapacak tek unsur yok. Türk Hükümeti böyle şeyler dedi kodu bile olsa, tavrını göstermek zorunda. Zemin yoklamak için birileri sızdırmış olabilir. Suriye konusu öyle girift ki, bu deneme Amerika, Rusya, İran, Irak, İsrail, Suriye dahil herkesin işine gelebilir!. Herkes Türkiye'nin tavrını görmek isteyebilir.

Türkiye anında kararlılığını göstermek zorunda..

Dışişleri Bakanı bu tavrı açıklıyor.

"YPG'yi temizlemek için geliyorlarsa buyursunlar. Yok YPG'ye destek olmak için geliyorlarsa, görecekleri var!."

Erdoğan, derhal Putin'le görüşüyor. Suriye'de rejim tarafını tutmasına rağmen, PKK/ PYD'ye karşı Afrin harekâtını destekleyen Rusya'nın lideri Putin'le görüşüyor.

Görüşme sonunda, Kanal D ile ayni Doğan Yayın Gurubu'na bağlı CNNTurk kanalı ve Hürriyet gazetesinin internet siteleri şu haberi veriyorlar..

"Görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliği, eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Rusya'nın, Türkiye'nin harekâtın sürdürülmesi kararlılığını anlayışla karşıladığı ifade edildi!."

Bu haber Ahmet Hakan'ın da elinde.. Ama ondan tek kelime söz etmiyor.

Ankara'dan bir muhabirine "Türkiye- Suriye savaşı çıkar mı" diye soruyor. Kimse o kız, "Ankara'daki havaya göre çıkar" demeye getiriyor.

Ahmet Hakan bir emekli paşa bulmuş. Onu alıyor görüntüye..

"Paşa bu bir Rus oyunudur" diyor. Ahmet Hakan "Putin, Erdoğan'ı oyalıyor" anlamına laflar edip, "Savaşın eli kulağında" diye o haberi bitiriyor.

Suriye rejimi ile savaş.. Onları destekleyen Rusya ve İran ile savaş.. Amerika desen zaten PKK/ PYD yanlısı.. Amerika ile de savaş..

Ahmet Hakan'ın çizdiği tablo bu.. Niye?.

Cevap açık değil mi?.

Sevgili Ahmet, Kanal D Ana Haber Genel Yayın Müdürü Süleyman Sarılar'ın reyting hesaplarına alet olma..

Bir kere daha hatırlatıyorum.

Ahmet Hakan adını kolay yapmadın!.