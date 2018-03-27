Bu ülkede çağdaş basketbol oynatan iki adam tanıdım.

Ankara'da Armağan Asena.. İstanbul'da Cavit Altunay..

Biri Kolej'i yarattı. Öteki hani o ünlü "Tombalaki, bombalaki bom bom bom..

Teknik, Teknik, Zım zım zım" diye salonlar yıkan İTÜ'yü.. İkisinin takımlarını da seyre doyamazdım.

Geçen yıl Armağan ağbiyi yitirdik, geçen hafta da Cavit Hoca'yı..

Kadere bakın.. İkisi de son günlerini Huzur Evi'nde geçirdiler.

Birine Kolejliler sahip çıktı, ötekine, üyesi olduğu Galatasaray Kulübü..

Allah razı olsun!.