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HINCAL ULUÇ
27 Mart 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

..ve Cavit Hoca..

Bu ülkede çağdaş basketbol oynatan iki adam tanıdım.
'da Armağan Asena.. 'da Cavit Altunay..
Biri Kolej'i yarattı. Öteki hani o ünlü "Tombalaki, bombalaki bom bom bom..
Teknik, Teknik, Zım zım zım" diye salonlar yıkan İTÜ'yü.. İkisinin takımlarını da seyre doyamazdım.
Geçen yıl Armağan ağbiyi yitirdik, geçen hafta da Cavit Hoca'yı..
Kadere bakın.. İkisi de son günlerini 'nde geçirdiler.
Birine Kolejliler sahip çıktı, ötekine, üyesi olduğu Galatasaray Kulübü..
Allah razı olsun!.

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