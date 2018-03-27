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HINCAL ULUÇ
27 Mart 2018, Salı HINCAL'IN YERİ HINCAL ULUÇ

Yapma Aziz!.

"Hiç kimse Fenerbahçe adından büyük değildir!." Söylenmesine gerek duyulmayacak kadar gerçek bu lafı kim etmiş?.
İnanmazsınız ama "!." Kendi adını Fenerbahçe dahil her şeyin önüne koyan "Fenerbahçe demek ben demek" diyen Aziz!.
, aday oldu diye "Fenerbahçe bölünmüştür" çığlıkları atan Aziz..
Fenerbahçe'nin heykelini diktiği Alex'e, hem de Saraçoğlu stadında oynanan bir Fener- Galatasaray maçını izlemeye geldiği için "Hain" diyen Aziz!.
Mustafa Denizli'yi herkesin içinde "Fener'i sen mi şampiyon yaptın" diye azarlayan Aziz!. (Sen mi yaptın yoksa Aziz?. Bir bildiğin mi var?.) Fenerbahçe'yi Azizspor'a çeviren Aziz!.

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Bu arada.. Fenerbahçe Boluspor'dan 6 (Altı) yemiş.
Aykut Kocaman gene futbolcuları suçlamış..
Aziz'in "Ben oldukça bu kulübün kapısından giremez" dediği Aykut!.
Birbirlerini iyi bulmuşlar!.

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