"Konusuz film nasıl olur" diye merak ediyorsanız, "Pasifik Savaşı: İsyan"a gidin. Belki de gittiniz bile.. Amerika'da olduğu gibi, bizde de müthiş iş yapıyor.

İstinye Park'a giderseniz, dört türlü izleme şansınız var..

3 Boyutlu İmax..

Lüks Koltuklarda, özel servislerle..

Yataklı salonda.

4K.. Yani filmdeki her hareketi nerdeyse aynen yaşıyorsunuz. Düşüyor, uçuyorsunuz. Fırtına çarpıyor. Kar yağıyor.. Kokular geliyor..

Neyse.. Filmde anlatacak konu yok. Pasifik Savaşı adlı ilk filmin güya devamı.. Palavra..

Baştan sona aksiyon.. Bizim robotlarla, başka evrenden, Pasifik'in altına açılan bir solucan deliğinden gelen "Onların" robotları savaşıyor Allah savaşıyor..

Vallahi de, Tallahi de başka bir şey yok..

Bu kadar yoğun aksiyon sizi çekerse, seçin salonunuzu, koşun İstinye'ye..