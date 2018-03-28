Los Angeles'ta yaşayan Sevgili Dostum, yıllanmış gazeteci Safter Yılmaz'dan gene bir not geldi.***
"Taksi rezaletini düzeltmek de sana düştü.. 'Benim de bir katkım olsun' diye bu notu yazıyorum..
Yılda bir geldiğim İstanbul'da otelden bir yere giderken taksicilerden şikâyetlerim oldu.. Ama ne de olsa kısa bir süre için" diye başlıyor ve "Çözüm arayanlar fikir sahibi olsun" diye oradaki durumu anlatıyor.
Buyrun..
Gelelim yaşadığım Los Angeles'taki duruma..
LADOT (Los Angeles Department of Transport /Los Angeles Ulaşım Dairesi) taksi işinden sorumlu.. Onun bir Taksi Komisyonu var.. Ayrıca Şehir Meclisi ve Belediye Başkanı da bu konuda sorumlular..
Şehirde taksi işletme lisansı olan 9 şirket var (United Taxi, ve Bell Cab gibi} Taksi sayısı 2361 ve bunların 228 adedi ise sakat sandalyesi taşıyabilen minibüs.
Taksi şoförü ehliyeti olanların sayısı ise 3328... (Los Angeles'ta özel otosu olmayan yoktur, hemen hemen..) Taksilerin hepsi lisanslı ve çağrı merkezi olan 9 şirket adına çalışıyorlar.. Taksi arabaları şirketlerin
.. Sigorta, kiralama ve yakıt masrafı düştükten sonra bir taksi şoförünün ortalama yılda 40 bin dolar kazandığı biliniyor.. Kendi arabası ile çalışmak isteyen ve taksi şoförü ehliyeti olan kişi, bu 9 lisanslı taksi şirketinden birine üye olup gerekli aidatı ödemek zorunda..
Taksi ücretleri ile Taksi şoförlerinin ehliyet sınavını ve gerekli güvenlik soruşturmalarını LADOT yapıyor..
Ayrıca her taksi şirketi kendi sistemine göre şoförleri sınavdan geçiriyor..Taksi şirketlerine 5 yıllık lisans veriliyor.. Süre sonunda bu işletmelerin yenileme müracaatları etraflı bir soruşturmadan geçiriliyor.. Taksi şoförlerinin çalışma süresi günde 10 saat ile sınırlanmış durumda..
4 yıl önce kurulan merkezi San Francisco
'daki UBER ve LYFT şirketlerine gelince onlar bu işe meslekleri dışında boş zamanlarında para kazanmak isteyenlerle (free lance) başladılar ve yasal izin aldılar..
Ancak bu sistem taksicilerin işine yüzde 40 darbe vurdu.. Taksi şoförünün kazancı yarı yarıya düşünce lisanslı taksi şirketleri mahkemelere baş vurdular..
Bir mahkeme UBER adına çalışanların "free lance" değil şirketin çalışan elemanı olduğu kararını verdi.. Buna da tabii UBER itiraz etti...
Karar kesinleşirse UBER'in taksicilere karşı olan ucuzluk avantajı kalkmış olacak..