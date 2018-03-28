Los Angeles'ta yaşayan Sevgili Dostum, yıllanmış gazeteci Safter Yılmaz'dan gene bir not geldi.

"Taksi rezaletini düzeltmek de sana düştü.. 'Benim de bir katkım olsun' diye bu notu yazıyorum..

Yılda bir geldiğim İstanbul'da otelden bir yere giderken taksicilerden şikâyetlerim oldu.. Ama ne de olsa kısa bir süre için" diye başlıyor ve "Çözüm arayanlar fikir sahibi olsun" diye oradaki durumu anlatıyor.

Buyrun..

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